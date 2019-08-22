Maltepelilere halk oyunları kursu

Maltepe Belediyesi, Sandık Folklor Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü Derneği işbirliğiyle, Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde halk oyunları kursu düzenleyecek.



İlçede ikamet eden yetişkin ve çocuk olmak üzere 2 ayrı kategoriye yönelik olarak düzenlenecek olan halk oyunları kursuna katılacaklara, Murat Ergin ve deneyimli ekibi eğitim verecek. Hafta içi akşam 19.00-21.00, hafta sonu 10.00-17.00 arasında verilecek eğitimlerde Karadeniz'den Trakya'ya, zeybekten teke ve halaya kadar birçok yörenin halk oyunları öğrenilebilecek.



8 Eylül Pazar, saat 13.00'de düzenlenecek kokteylle açılışı yapılacak olan kurslara katılmak için 0216 370 78 68'den Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne başvuru yapılabilecek. - İSTANBUL