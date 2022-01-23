Üye Girişi
MALUL ENGELLİ İLE HAMİLE OLAN KAMU ÇALIŞANLARI 2 GÜN İZİNLİ - Son Dakika

MALUL ENGELLİ İLE HAMİLE OLAN KAMU ÇALIŞANLARI 2 GÜN İZİNLİ

23.01.2022 20:56
MALUL ENGELLİ İLE HAMİLE OLAN KAMU ÇALIŞANLARI 2 GÜN İZİNLİ

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan; malül ve engelliler ile hamile olanların, pazartesi salı günleri idari izinli sayılacağını duyurdu.

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan; malül ve engelliler ile hamile olanların, pazartesi salı günleri idari izinli sayılacağını duyurdu.

Yerlikaya, Twitter'daki resmi hesabından yaptığı açıklamada, " Kıymetli Hemşerilerim, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca; İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan; Malül ve Engelliler ile Hamile olanlar 24-25 Ocak tarihlerinde İdari İzinli sayılacaktır" ifadelerine yer verdi.


YORUMLAR
500

Ali Yerlikaya, Pazartesi, İstanbul, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MALUL ENGELLİ İLE HAMİLE OLAN KAMU ÇALIŞANLARI 2 GÜN İZİNLİ - Son Dakika


Vali Ali Yerlikaya paylaştı! Vatandaşları fırtına, don ve buzlanmalara karşı uyardı Vali Ali Yerlikaya paylaştı! Vatandaşları fırtına, don ve buzlanmalara karşı uyardı         
20:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sorusuna Fatma Şahin'in yanıtı mikrofon açık kalınca ortaya çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sorusuna Fatma Şahin'in yanıtı mikrofon açık kalınca ortaya çıktı         
20:50
9 ilde kar yağışı sebebiyle engelli ve hamile kamu çalışanlarına idari izin 9 ilde kar yağışı sebebiyle engelli ve hamile kamu çalışanlarına idari izin         
18:47
"Laiklik elden gidiyor" sözüyle tanınan Süleyman dededen bu kez de zam açıklaması "Laiklik elden gidiyor" sözüyle tanınan Süleyman dededen bu kez de zam açıklaması         
15:50
Amsterdam'a inen kargo uçağının ön iniş takımlarında bir kişi bulundu Amsterdam'a inen kargo uçağının ön iniş takımlarında bir kişi bulundu         
15:22
Bu geceye dikkat! Karadeniz'den gelecek kütleler İstanbul'da kuvvetli kar yağışa neden olacak Bu geceye dikkat! Karadeniz'den gelecek kütleler İstanbul'da kuvvetli kar yağışa neden olacak         
14:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında AK Parti MYK toplanıyor! İşte gündemdeki konular Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında AK Parti MYK toplanıyor! İşte gündemdeki konular         
13:30
Son Dakika! Kuzey Çevre Otoyolu Reşadiye Mevkii'nde yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 15 yaralı Son Dakika! Kuzey Çevre Otoyolu Reşadiye Mevkii'nde yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 15 yaralı         
09:54
18 yaşındaki kızlarının şüpheli ölümü üzerine anne ve baba gözaltına alındı 18 yaşındaki kızlarının şüpheli ölümü üzerine anne ve baba gözaltına alındı         
08:37
Google'dan TBMM'ye rapor! Türkiye içerik kaldırma talebinde dünyada 4. ülke oldu Google'dan TBMM'ye rapor! Türkiye içerik kaldırma talebinde dünyada 4. ülke oldu         
08:30
Tutuklanan Sedef Kabaş'ın ifadesi ortaya çıktı: Sayın Cumhurbaşkanı'nı hedef alarak kullanmadım Tutuklanan Sedef Kabaş'ın ifadesi ortaya çıktı: Sayın Cumhurbaşkanı'nı hedef alarak kullanmadım         
22:26
Bakan Nebati ekonomist ve akademisyenlerle görüştü! Doları düşürecek yeni hamle geliyor Bakan Nebati ekonomist ve akademisyenlerle görüştü! Doları düşürecek yeni hamle geliyor         
20:19
Son Dakika: Cumhurbaşkanına hakaret suçundan sulh ceza hakimliğine sevk edilen gazeteci Sedef Kabaş tutuklandı Son Dakika: Cumhurbaşkanına hakaret suçundan sulh ceza hakimliğine sevk edilen gazeteci Sedef Kabaş tutuklandı         
19:07
Nuray'ın sır ölümünün arkasından yasak aşk çıktı: Cinsel gücü artırıcı ilaç kullandım, gece ilişkiye girdik Nuray'ın sır ölümünün arkasından yasak aşk çıktı: Cinsel gücü artırıcı ilaç kullandım, gece ilişkiye girdik         
18:46
Son Dakika: CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanına hakaretten gözaltına alınan Sedef Kabaş'a sahip çıktı: Deyim paylaştı Son Dakika: CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanına hakaretten gözaltına alınan Sedef Kabaş'a sahip çıktı: Deyim paylaştı         
18:15
Türkiye kara gömüldü! Görüş mesafesinin 4 metreye düştüğü Erciyes'te kazalar kaçınılmaz oldu Türkiye kara gömüldü! Görüş mesafesinin 4 metreye düştüğü Erciyes'te kazalar kaçınılmaz oldu         
16:38
AK Parti, Erdoğan'a hakaret edilen programdaki iki isim için daha harekete geçiyor AK Parti, Erdoğan'a hakaret edilen programdaki iki isim için daha harekete geçiyor         
16:27

Son Dakika Haberleri
20:50 Yaz aylarında çalıştırılan eşekler, kışın ölüme terk edildi
20:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sorusuna Fatma Şahin'in yanıtı mikrofon açık kalınca ortaya çıktı
20:49 İntihar ettiği denilen Esmanur'u annesinin öldürdüğü ortaya çıktı
20:35 Akıncı TİHA'nın da ilk ihracat sözleşmesi tamamlandı
20:13 Bülent Ersoy, Anıtkabir olayıyla ilgili ilk kez konuştu
20:07 Uğurcan Çakır'ın yaptığı kurtarışı tüm Türkiye konuşuyor
19:53 THY, İstanbul'daki 31 seferini iptal etti
19:36 Küçükçekmece Belediyesi ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor
19:30 Son Dakika: Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan istifa etti
19:21 Çin, Dünya'dan ne saklıyor? Herkesten gizlenen bölgede heyecan yarattı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2022 21:03:21. #1.13#
SON DAKİKA: MALUL ENGELLİ İLE HAMİLE OLAN KAMU ÇALIŞANLARI 2 GÜN İZİNLİ - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement