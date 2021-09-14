Malzeme çalan hırsızı linç edilmekten jandarma kurtardı

Malzeme çalan hırsız jandarma aracının önüne atlayarak öfkeli kalabalıktan kurtuldu

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da tarımsal sulamada kullanılan malzemeleri çalan hırsız, fark edilince aracını bırakıp yaya olarak kaçmaya çalıştı. Mahallelinin kendisini yakalayacağını anlayan hırsız, olay yerine giden jandarma aracının önüne atlayarak öfkeli kalabalıktan kurtulabildi. Gözaltına alınan hırsız karakola götürüldü.

Olay Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı Kızılhöyük kırsal Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre ismi öğrenilemeyen hırsız, aracıyla mahalle girişinde bulunan Abdullah Bulut'a ait petrol istasyonunun yanına gitti. Aracından inen hırsız, kimseye fark ettirmeden ağaçların arasından geçip tarla kenarında bulunan tarımsal sulamada kullanılan malzemeleri çaldı. Tarla sahibi ve aynı zamanda petrol işletmecisi Abdullah Bulut, malzemeleri aracına yükleyen hırsızı fark etti. Abdullah Bulut ve o anda petrolde olan vatandaşların kendisini yakalayacağını anlayan hırsız, aracını olay yerinde bırakıp yaya olarak kaçmaya başladı. Vatandaşlar bir yandan hırsızı kovalarken diğer yandan ise jandarmayı arayıp haber verdi. Öfkeli kalabalıktan kaçarak kurtulamayacağını anlayan hırsız, olay yerine giden jandarma aracının önüne atladı. Aracı durduran hırsız jandarmaya sığındı. Gözaltına alınan şahıs karakola götürüldü. Araçta yapılan incelemede ise çalınan malzemelere ulaşıldı.

50 bin liralık malzemeyi 5 bin liraya hurdacılara satıyorlar

Hırsıza tepki gösteren petrol istasyonu ve tarla sahibi Abdullah Bulut, "Hırsızı burada yakaladım. Beni görünce kaçtı. Birkaç hafta önce de böyle bir olay oldu. Aşağı yukarı 40 bin, 50 bin liralık malzememizi çalıyor, 5 bin liraya satıp bizi mağdur ediyor" dedi.

Malzeme çalınmış olsaydı yaklaşık 50 bin lira zarara uğrayacağını söyleyen Abdullah Bulut, "Ben kendim gidip alsam 50 bin liraya alamazdım ama onlar hurdacıya verecek, 2 bin, 3 bin lira etmez. Biz mağdur oluyoruz" ifadelerini kullandı.

Bizden kaçarken jandarmaya teslim oldu

Kızılhöyük kırsal Mahallesi Muhtarı Şahin Akbaş ise, "Sabah saat 08.00 civarında oldu. Bizim mahallenin girişinde petrol var. Hırsız gelip orada bir demir parçası çaldı. Petrol sahibi hırsızı yakalamaya çalışırken arabayı bırakıp kaçtı. Biz de jandarmayı aradık. Biz daha yakalayamadan jandarma aracının önüne atlayıp teslim oldu" diye konuştu.