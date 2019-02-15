Malzeme Deposunda Yangın
1 saat önce
- Yangından detaylar İSTANBUL - Kadıköy Dumlupınar Mahallesi Yavuz Sokak'ta bulunan bir inşaatın en alt katındaki malzeme deposunda yangın çıktı.
- Yangından detaylar İSTANBUL - Kadıköy Dumlupınar Mahallesi Yavuz Sokak'ta bulunan bir inşaatın en alt katındaki malzeme deposunda yangın çıktı.
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 03:36 Kaynak: AA
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