Malzeme Deposunda Yangın (2)
14 dakika önce
Kadıköy'de inşaat malzemeleri bulunan depoda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Kadıköy
'de inşaat malzemeleri bulunan depoda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Dumlupınar
Mahallesi Yavuz Sokak'ta inşaat halindeki 15 katındaki binanın zemin katında bulunan depoda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İnşaat malzemeleri bulunan depodaki yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye
ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 04:43 Kaynak: AA
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