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Malzeme indirirken iki aracın arasında kaldı - Son Dakika

Malzeme indirirken iki aracın arasında kaldı

31.01.2022 19:16

- Malzeme indirirken iki aracın arasında kaldı Küçükçekmece'de araçların arasında kalan işçi yaralandı Küçükçekmece'de, bir işçi malzeme indirdiği sırada gelen tırın park halindeki araca çarpması sonucu arada sıkıştı.

- Malzeme indirirken iki aracın arasında kaldı

Küçükçekmece'de araçların arasında kalan işçi yaralandı

İSTANBUL - Küçükçekmece'de, bir işçi malzeme indirdiği sırada gelen tırın park halindeki araca çarpması sonucu arada sıkıştı. Yaralanan işçi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, Saat 11.30 sıralarında Küçükçekmece İnönü Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, iş yerine kargo bırakmak isteyen Yaşar Pekcan idaresindeki kargo firmasına ait 10 D 0222 plakalı kamyonet, park etti. Bu sırada sokaktan gelen Ersin Koral yönetimindeki 34 SV 1580 plakalı tırın dorsenin sağ tarafı park halindeki araca çarptı. Bu sırada iş yeri önündeki başka araçtan mal indiren Murat Özcan isimli işçi, araçların arasında kaldı.

Ağır yaralanan işçinin arkadaşları ilk müdahalenin ardından durumu 112 Acil servise haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, işçiyi bulunduğu yerden çıkarıp sağlık ekipleri teslim etti. Ambulanstaki müdahalenin ardından işçi Özcan Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri tır sürücünün ifadesini almak için karakola götürdü. Yaralının tedavisine devam edilirken olayla ilgili inceleme sürüyor.

Malzeme indirirken iki aracın arasında kaldı
Malzeme indirirken iki aracın arasında kaldı
Malzeme indirirken iki aracın arasında kaldı

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Küçükçekmece, işçi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Malzeme indirirken iki aracın arasında kaldı - Son Dakika


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