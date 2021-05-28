Malzeme taşımak için kullanılan teleferik ulaşım aracı oldu - Son Dakika

Malzeme taşımak için kullanılan teleferik ulaşım aracı oldu

Yol yokken malzeme taşıdıkları teleferiği şimdi evlerine ulaşım aracı olarak kullanıyorlar

RİZE - Rize'nin Muradiye beldesinde 10 yıl önce ev yapımında malzeme taşımak için kullanılan teleferik, şimdi ulaşım aracı oldu.

Küçükmustafa ailesi önceden evlerine yakın yol olmadığı için ev inşaatında kullanılacak malzemelerini nasıl taşıyacaklarını düşünürken akıllarına bölgede yaygın olarak kullanılan ilkel teleferik geldi. Sadece malzeme taşımak için kurulan teleferik sistemi, sonrasında ise eve ulaşmak isteyenlerin ulaşım aracı haline geldi.

Yolları var ama kullanmaktan vazgeçemiyorlar

Her işlerini teleferik ile gördüklerini ve araç yolu gelmeden önce kullandıkları gibi şimdi de teleferikten vazgeçemediklerini belirten Kazım Küçükmustafa "Araba yolu gelmeden önce bunu kullanıyorduk. Her işimizi teleferik ile görüyorduk. Hala kullanmaya devam ediyoruz. İşlerimizi bunun aracılığı ile görüyoruz. Çoğu zaman eşya ve çay taşıyoruz. Karşıda çay alım yeri var. Oraya buradan çay gönderiyoruz" dedi.

Teleferiğin yüksekliğinin 30 metreden fazla olduğunu dile getiren Mehmet Küçükmustafa ise "Uzun zamandır kullanıyoruz, 10 yılı aşkın bir süre oldu. Evimizi de teleferik yardımıyla yaptık. Çimento, kum gibi malzemelerimizi taşımak için bunu kurduk. Sonra yavaş yavaş başladık teleferikle gidip gelmeye. İşte böyle gidip geliyoruz. Yüksekliği de fazla. Yaklaşık 30 metreden de fazladır" ifadelerini kullandı.