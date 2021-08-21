Üye Girişi
Malzeme, teknik ve bolca 'kokoro' - Son Dakika

Malzeme, teknik ve bolca 'kokoro'

21.08.2021 07:41
Malzeme, teknik ve bolca 'kokoro', System.String[]

Japon mutfağı denilince aklımıza düşenlerin çerçevesi eskiye göre çok daha geniş belki... Ama gündemden düşmeyen ünlü Nobu'nun şehre geliş haberi, uzun süre evlere hapsolan bünyemize ilaç gibi gelmedi değil.

Japon mutfağı denilince aklımıza düşenlerin çerçevesi eskiye göre çok daha geniş belki... Ama gündemden düşmeyen ünlü Nobu'nun şehre geliş haberi, uzun süre evlere hapsolan bünyemize ilaç gibi gelmedi değil. Sıklıkla yurtdışına seyahat eden müdavimleri için haftada bir-iki kez buraya uğramak, menünün değişmeyen klasiklerini tatmak İstanbul'a yakışıyor elbette. İlk kez gidecek acemileri içinse bu tecrübeyi cazip kılan birçok neden sıralamak mümkün.

Nobu İstanbul, Boğaz manzarasının avantajını iki kata yayılan ve rahatlığı ön planda tutan bir tasarımla birleştirmiş. İstanbul'un hızlı hayatında kolay ulaşılabilecek bir konumda, The Ritz Carlton Otel'in giriş katındalar. İçeri girenleri iddialı bir sake ve kokteyl menüsüyle bar karşılıyor. Geniş terasın duvarındaki sakura ağacı dallarıysa en güzel detay. Konuklardan beklenen rahat bir şıklık. Abartmakla uğraşmaya gerek yok ama plaj terliği ya da fitness kıyafetleri hoş karşılanmıyor.

Malzeme, teknik ve bolca 'kokoro'
Mimar Sévèrine Tatangelo, mekan tasarımında Boğaz'ın turkuvaz tonlarına da atıfta bulunmak istemiş.

Birçok anahtar malzeme kendi tedarik zincirlerinden geliyor. Menüyü yine kurumsal şef Hervé Courtot hazırlamış. İstanbul ekibinin başındaysa Perth, Miami, Dubai gibi lokasyonlardan tecrübeli şef Joshua Treacy var. Şimdilik Nobu'nun imza tabakları yoğunlukta. Treacy, açılıştan en az altı ay sonra yerel tatlara daha fazla yer verebildiklerini anlatıyor. Ancak İstanbul malzeme yönünden güçlü olduğu için şimdiden menüye sızan detaylar var.En sade tabakların en iyiler olduğu doğru. Deniz mahsullerinin miso, yuzu gibi soslar ve meyvelerle yakaladığı uyum mutlu ediyor. Damak tazelemek ya da jalapeno gibi acıları dengelemek için kişniş yaprağı sıklıkla kullanılmış.

KARPUZ DİLİMLERİYLE KRAL YENGEÇ

Fiyatları merak ediyorsanız, mesela imza tabaklarından sarıkuyruk balığıyla yapılan yuzulu saşimi 55 lira ve yine en bilindik lezzetlerinden miso soslu siyah morina 380 lira.

Malzeme, teknik ve bolca 'kokoro'

Sarıkuyruk saşimi

Malzeme, teknik ve bolca 'kokoro'
Miso soslu siyah morina balığı imza yemeklerinden.

Çiğ balıkların, keskin sosların şaşırtan basit bir dokunuşla yumuşatılması şef Matsuhisa'yı efsane haline getiren detaylardan. Karpuz dilimleriyle 'amazu ponzu' soslu kral yengeç tam bir yaz tabağı (380 lira). Ekmek kadayıfından esinlenerek hazırladıkları ve şerbetine sake kattıkları tatlıysa  (65 lira) mutlu son için. Servis ekibinin ilgili, yüksek enerjisi de akılda kalıyor.

Malzeme, teknik ve bolca 'kokoro'
Sakeli ekmek kadayıfı

İSTANBUL MENÜSÜ ŞEF TREACY'YE EMANET

Nobu'nun akılda bırakmak istediği deneyimi nasıl tarif edersiniz?

Sunduğumuz yemeklerin en güzel yanı, aslında basit malzemelerle ortaya çıkarıyor olsak da karmaşık lezzetlere sahip olmaları. Bizim için amaç 'kokoro'yu (Japonca kalp, zihin ve ruh birlikteliği için kullanılıyor) yani kalpten pişirdiğimizi hissettirmek.

Dünyaca ünlü isimlerle dolu bir müdavim listeniz var. Menüyü nasıl 'yeniden gelmeyi' isteten bir noktada tutuyorsunuz?

Malzeme kalitesi ve kullandığımız teknikler en önemli etken. Varlık gösterdiğimiz her şehirde çok güçlü bir ekip kuruyoruz. Buradaki mutfakta 29 kişiyiz.

Japon mutfağının ve tekniklerinin artık daha tanınır olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Zaman içinde farklı Uzakdoğu restoranlarının açılması bizim için rekabet anlamına gelmiyor, tam tersine gelişime katkı sağlıyor. Mutfak daima gelişen dinamiklere sahip, biz de kendimizi yenilemeye devam ediyoruz.

Malzeme, teknik ve bolca 'kokoro'

ET VE BALIK KALİTESİ YÜKSEK

İstanbul menüsünde hangi yerel malzemeler var?

Bölgenin yerel malzemelerini keşfetmek için bir hazırlık sürecimiz oluyor. Buradaki öncelikli amacımız, New York ya da Miami Nobu'da yenen lezzetin aynısını İstanbul'da da bulabilmeniz. İşimizin en zor yönünün de bu olduğunu söyleyebilirim. Balık ve kırmızı et kalitesi İstanbul'da çok  yüksek, bu bizim için büyük bir avantaj. Yerel kuzu kaburga, kuzu fileto, kısa kaburga, levrek ve uskumru menüye dahil ettiklerimiz arasında. Kuzu etini biberiye ve geleneksel Nobu soslarıyla birlikte kullandık. Enginarla da kıtır bir salata hazırlıyoruz şimdi.

Malzeme, teknik ve bolca 'kokoro'

İstanbul, Japon, Otel, İlaç, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Malzeme, teknik ve bolca 'kokoro' - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Mehmet Naci İnci atandı 00:07 Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Mehmet Naci İnci atandı Adana Demirspor Teknik Direktörü Samet Aybaba'dan çarpıcı tepki: Belhanda ve Balotelli'den memnun değilim 23:27 Adana Demirspor Teknik Direktörü Samet Aybaba'dan çarpıcı tepki: Belhanda ve Balotelli'den memnun değilim Taliban Sözcüsü, kendilerini tanıyacağını açıklayan Çin'e övgüler dizdi 22:55 Taliban Sözcüsü, kendilerini tanıyacağını açıklayan Çin'e övgüler dizdi
Gülşen ayna karşısında iç çamaşırsız dans ettiği görüntülerle tartışma yarattı 22:26 Gülşen ayna karşısında iç çamaşırsız dans ettiği görüntülerle tartışma yarattı Optimar anketinden dikkat çeken sonuçlar! MHP 3. parti oldu, İYİ Parti baraj altında 20:50 Optimar anketinden dikkat çeken sonuçlar! MHP 3. parti oldu, İYİ Parti baraj altında Gökçe Bahadır, müzisyen Emir Ersoy ile aşk yaşamaya başladı 18:14 Gökçe Bahadır, müzisyen Emir Ersoy ile aşk yaşamaya başladı
Makineyi boşaltma bahanesiyle evine çağırdığı 13 yaşındaki genç kıza cinsel istismarda bulundu 16:09 Makineyi boşaltma bahanesiyle evine çağırdığı 13 yaşındaki genç kıza cinsel istismarda bulundu Erkek mahkum, hücresinde kadın gardiyan ile özel anlarını gizli kamerayla kayda aldı 15:28 Erkek mahkum, hücresinde kadın gardiyan ile özel anlarını gizli kamerayla kayda aldı

Son Dakika Haberleri
18:15 Taliban'ın Afganistan bayrağı taşıyanlara müdahalesi kameralara yansıdı
18:07 Beşiktaşlı Ljajic, Galatasaray'a önerildi! Terim hiç düşünmeden reddetti
18:03 İngiltere'nin Savunmadan Sorumlu Devlet Bakanı James Heappey: Söz verilen herkesi tahliye edemeyiz
17:38 Koronavirüse karşı geliştirilen ilk ilaç tedavisi İngiltere'de onaylandı
17:36 Süper Lig'in 2. haftasındaki Galatasaray-Hatayspor karşılaşması Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak
17:17 Balıkesir'de korkunç kaza! Kamyonetle çarpışan otomobildeki anne ve kızı hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı
17:10 Annesinden ayrı düşen iki aylık Afgan bebeğe Türk askerinden şefkat eli
17:03 Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın açıklamaları sonrası ortalık yıkıldı! Taraftarın, TFF'ye tepkisi çok büyük
16:30 Yeni yaşını oğlu Aslan Oktay ile kutlayan İbrahim Büyükak'ın paylaşımına beğeni yağıyor
16:24 Randers maçında sakatlık yaşayan kaptan Arda Turan, 1 ay sahalardan uzak kalacak
Aşı olmayanlar için test dönemi başlıyor! İşte kalem kalem uygulanacak yeni kurallar Aşı olmayanlar için test dönemi başlıyor! İşte kalem kalem uygulanacak yeni kurallar         
07:36
Ekrem İmamoğlu İstanbul'daki mültecilerin sayısını verdi Ekrem İmamoğlu İstanbul'daki mültecilerin sayısını verdi         
00:01
Okullarda yüz yüze eğitim dönemi! MEB tedbirleri madde madde sıraladı Okullarda yüz yüze eğitim dönemi! MEB tedbirleri madde madde sıraladı         
22:56
Mario Balotelli'nin teknik direktör Hikmet Karaman'ı sakinleştirmesi olay oldu: Paralel evrende Süper Lig Mario Balotelli'nin teknik direktör Hikmet Karaman'ı sakinleştirmesi olay oldu: Paralel evrende Süper Lig         
22:43
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan PCR testi zorunluluğu genelgesi! 6 Eylül'den itibaren başlıyor Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan PCR testi zorunluluğu genelgesi! 6 Eylül'den itibaren başlıyor         
21:05
Merve Boluğur, sosyal medyada reklam ücretini yükseltti! Talep ettiği fiyat dudak uçuklattı Merve Boluğur, sosyal medyada reklam ücretini yükseltti! Talep ettiği fiyat dudak uçuklattı         
20:46
Felç kalan 19 yaşındaki Hüseyin, günde 5 kilogram protein tozu içmiş Felç kalan 19 yaşındaki Hüseyin, günde 5 kilogram protein tozu içmiş         
16:26
14 yaşındaki kuzenine cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülen öğretmen, canlı yayında iddiaları yalanladı 14 yaşındaki kuzenine cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülen öğretmen, canlı yayında iddiaları yalanladı         
15:36
Yayıncı kuruluşun yeni spikeri Zeynep Özdemir, güzelliğiyle dikkatleri çekti Yayıncı kuruluşun yeni spikeri Zeynep Özdemir, güzelliğiyle dikkatleri çekti         
15:27
"Türkiye'de yaşamak istemiyorum" diyerek yaygara koparan kişi sınır dışı edilecek         
13:00
Son Dakika: Bakan Koca'dan Son Dakika: Bakan Koca'dan "Kapanmalar olacak mı?" sorusuna cevap: Yeni dönemde böyle bir düşüncemiz yok         
12:13
Frikiği Arda Güler'e vermeyen Sosa'nın neden böyle bir tavır sergilediği ortaya çıktı Frikiği Arda Güler'e vermeyen Sosa'nın neden böyle bir tavır sergilediği ortaya çıktı         
11:52
Taliban Sözcüsü Suheyl Şahin: Herkesten çok Türkiye'nin dostluğuna, desteğine ihtiyacımız var Taliban Sözcüsü Suheyl Şahin: Herkesten çok Türkiye'nin dostluğuna, desteğine ihtiyacımız var         
11:44
Oyuncu Demet Özdemir, şampuan reklamı için 3 milyon TL'lik anlaşma yaptı Oyuncu Demet Özdemir, şampuan reklamı için 3 milyon TL'lik anlaşma yaptı         
11:13
Afganistan'dan Türkiye'ye sığınan şarkıcıya Çelik'ten sözler: Ah be güzelim bizde senin gibi ne hikayeler var Afganistan'dan Türkiye'ye sığınan şarkıcıya Çelik'ten sözler: Ah be güzelim bizde senin gibi ne hikayeler var         
09:55
Ali Koç, Muhammed'in armayı bulamadığı yeni forma hakkında yorum yaptı: Her yerinde logo var Ali Koç, Muhammed'in armayı bulamadığı yeni forma hakkında yorum yaptı: Her yerinde logo var         
09:44
Kurtlar Vadisi'nin Selvi'si Fatma Büşra Ayaydın, tesettüre nasıl girdiğini anlattı Kurtlar Vadisi'nin Selvi'si Fatma Büşra Ayaydın, tesettüre nasıl girdiğini anlattı         
09:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2021 08:06:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Malzeme, teknik ve bolca 'kokoro' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement