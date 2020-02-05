Mama bırakılmasına tepki gösterip kedileri tekmeleyen şüpheli serbest bırakıldı - Son Dakika

Antalya'da bir market zinciri önünde bulunan kedi ve köpeklere mama bırakılmasına tepki gösteren bina sahibi, görüntülerin medya organları ve sosyal medyada yayınlanmasının ardından tekrar gözaltına alındı. Şahıs, bu sabah mevcutlu olarak çıkartıldığı cumhuriyet savcılığınca serbest bırakıldı.



Olay, geçtiğimiz cuma günü Manavgat ilçesine bağlı Ilıca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir market zinciri çalışanları sokaktaki kedi ve köpekler için kaplara mama ve su bırakmaya başladı. Marketin bulunduğu apartmanın sahibi, etrafa mama bırakılmasından rahatsız oldu. Market çalışanlarını tehdit ettiği öne sürülen şahıs, bir çalışanla tartıştığı sırada yanlarına gelen kediye de tekme attı. Yaşanan bu anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi.



Olay günü iş yerinin kadın çalışanı ile tartışan H.T., kadın çalışan tarafından jandarmaya şikayet edildi. Jandarmada, hakkında hakaret ve mala zarar vermekten işlem yapılan H.T. daha sonra serbest bırakıldı. H.T.'nin basın-yayın organlarında çıkan haberlerin ve görüntünün ardından cumhuriyet savcısının talimatı üzerine jandarma tarafından yeniden gözaltına alındığı, mevcutlu olarak çıkarıldığı savcılıktan serbest kaldığı bildirildi. - ANTALYA