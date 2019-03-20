Mama Çalan Hırsız Adliyeye Çıkarıldı
1 saat önce
Diyarbakır'da mama çalarken görüntülenen hırsız, adliyeye sevk edildi.
Diyarbakır
'da mama çalarken görüntülenen hırsız, adliyeye sevk edildi.
Diyarbakır'da bir marketten mama ve başka bir marketten de yağ çalarken güvenlik kameralarına yansıyan şahıs, polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, adliyeye sevk edildi. - DİYARBAKIR
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 02:00 Kaynak: İHA
Küçükçekmece'de Günlük Kiralık Dairede Kadın Cinayeti
Türkiye'de Liglere Yerel Seçim Ayarı
Polis, Ambulansa Yol Vermeyen Sürücüye Anında Müdahale Etti
Ankara'da Belediye Otobüsünde Taciz İddiasına Gözaltı