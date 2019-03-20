Son Dakika Haberleri: Mama Çalan Hırsız Adliyeye Çıkarıldı

Mama Çalan Hırsız Adliyeye Çıkarıldı

1 saat önce

Diyarbakır'da mama çalarken görüntülenen hırsız, adliyeye sevk edildi.

Mama Çalan Hırsız Adliyeye Çıkarıldı, System.String[]
Diyarbakır'da mama çalarken görüntülenen hırsız, adliyeye sevk edildi.

Diyarbakır'da bir marketten mama ve başka bir marketten de yağ çalarken güvenlik kameralarına yansıyan şahıs, polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, adliyeye sevk edildi. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 02:00 Kaynak: İHA

Polis, Diyarbakır, 3. Sayfa
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