Mama kapları çalınınca mahallelere mama istasyonu kurdular - Son Dakika

ATATÜRK Üniversitesi Hayvanseverler Kulübü, sokak hayvanları için mahalle ve sokaklara bıraktıkları mama kapları çalınınca, yerine internetten sipariş ettikleri mama istasyonlarını kurdu.

Koronavirüs salgını sebebiyle iş yerlerinin kapatılması sebebiyle yem bulmada sıkıntı çeken sokak hayvanları için Atatürk Üniversitesi Hayvan Kulubü üyeleri tarafından mahalle, sokak ve parklara mama kapları kondu. Yemlerini temin ettikleri mama kaplarının çalınması üzerine kulüp üyeleri bu kez kalıcı bir çözüm buldu.

Kulüp Başkanı Rümeysa Eren ve üyeler aralarında para toplayarak, internetten mama istasyonu siparişi verdi. Kedi ve köpekler için 13 adet mama kabı alan kulüp üyeleri bunları merkez Palandöken ve Yakutiye ilçesindeki boş alanlara yerleştirdi. Mama kablarının içlerini yemlerle dolduran kulüp üyeleri, vatandaşlardan da bunlara sahip çıkmalarını istedi.

Atatürk Üniversitesi Hayvaneverler Kulübü Başkanı Rümeysa Eren, daha önce bıraktıkları mama kaplarının çalındığını ya da vatandaşlar tarafından çöpe atıldığını söyledi. Soruna kalıcı bir yöntem olması için internetten aldıkları mama kaplarını sokaklardaki apartman korkuluklarına monte ettiklerini anlatan Eren, "Koronavirüs salgını sebebiyle sokak hayvanları yem bulmada sıkıntı yaşıyor. Lokantalar kapalı, vatandaşlar da çöplerini bile bağladıktan sonra atıyor. Biz de yem bulmada sıkıntı çeken hayvanlar için böyle bir çözüm bulduk. Kulüp olarak aramızda para topladık, aldığımız 13 mama istasyonunu kent merkezindeki değişik noktalara kuruyoruz. Bunların yem ihtiyaçlarını da biz kulüp olarak karşılayacağız. Ama isteyen vatandaşlarımız da internet sayfamızdaki bağış kampanyasına destek olarak mama bağışında bulunabilirler" diye konuştu.

- Erzurum