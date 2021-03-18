Mama Latte Bonnet: Lujo Otel Bodrum'da yeni tasarımlarını sergileyecek - Son Dakika

Mama Latte Bonnet markası ile sadece Türkiye'de değil, dünya çapında bir üne kavuştuklarını belirten markanın kurucusu Ahsen Erçetin, "Çok yakında Lujo Otel Bodrum'da bebek ve çocuk giyimi üzerine bir etkinlik düzenleyeceğiz ve burada yeni tasarımlarımızı sergileneceğiz. Ünlü tatil bölgelerinden Bodrum'da Lujo Otel Bodrum'da düzenlenecek olan etkinlik bebek ve çocuk modası için düzenlenen en kapsamlı etkinlik olacak" dedi.

Dünya pazarına, Mama Latte Bonnet Türk Bebek Elbisesi diye tanıtılan tasarımların sahibi Ahsen Erçetin, konuyla ilgili olarak "Yakın zamanda Bodrum'da bir etkinlik düzenleyeceğiz. Etkinlik özellikle yeni tasarım kıyafetlerin yer alacağı bir organizasyon olacak. Bu sayede meraklılar, en son tasarımlarımızı da görme imkanı elde edecekler." dedi. Etkinliğe yurtiçi ve yurtdışından pek çok kişinin katılacağını ifade eden Erçetin, bu sayede Türk elbisesi olarak bilinen kıyafetlerin dünya çapında da tanınır hale geldiğini vurgulayarak, "Ürünlerimiz, çocuk giyimi konusunda dünyanın en bilinen mağazaları arasında gösterilen Harvey Nichols ve Galeries La Fayette'de de satılıyor" dedi.

"Mama Latte Bonnet Türk elbisesini artık dünya da tanıyor"

Çocuklar için nostaljik bir tasarıma imza atan Mama Latte Bonnet kurucusu Ahsen Erçetin, dikkat çekici tasarımları sayesinde Türkiye'de olduğu gibi yurtdışında da büyük ilgi görüyor. Özellikle bebekler ve çocuklar için yapılan nostaljik tasarımları modern çizgiler ile bir araya getiren markanın ürünleri doğal malzemelerden yapıldıkları için de çocukların cilt sağlığı açısından tercih ediliyor. Önümüzdeki günlerde Muğla'nın Bodrum ilçesinde yapılacak olan etkinlik kapsamında markanın yeni tasarımlarına ve modellerine yakından bakma fırsatı bulacak katılımcılar aynı zamanda etkinlikte çeşitli sürprizler ile karşılaşarak hoş vakit geçirebilecekler. - İZMİR