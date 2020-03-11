"Mama parası" bahanesiyle uyuşturucu satan sanığa 12,5 yıl hapis cezası - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Mama parası' bahanesiyle uyuşturucu satan sanığa 12,5 yıl hapis cezası - Son Dakika

"Mama parası" bahanesiyle uyuşturucu satan sanığa 12,5 yıl hapis cezası

7 saat önce

Kayseri'de uyuşturucu ticareti yapmaktan yargılanan ve "çocuğumun mama parası için uyuşturucu sattım" diyerek kendisini savunan sanık, 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira para cezasına çarptırıldı.

Kayseri'de uyuşturucu ticareti yapmaktan yargılanan ve "çocuğumun mama parası için uyuşturucu sattım" diyerek kendisini savunan sanık, 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira para cezasına çarptırıldı.

5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Muhammed A. ve avukatı hazır bulundu.

Savunmasında hakkındaki suçlamayı kabul eden sanık, bir çocuğu olduğunu ve olaydan önce hakkında evden uzaklaştırma kararı bulunduğunu anımsattı.

Gidecek yeri olmadığı için dışarıda yatıp kalktığını, sonrasında da arkadaşı E.K'nin evine sığındığını belirten Muhammed A, "Olay günü E.K. aradı, kız arkadaşının krize girdiğini söyledi. Ben de 100 lira karşılığında eroin verdim. Çocuğuma mama alacak para bulamadığım için bu olaya karıştım. Çok pişmanım. Tahliye ve beraatimi istiyorum." diye konuştu.

Duruşmada 3 tanığın dinlenmesinin ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Muhammed A'ya, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezası vererek, tutukluluğunun devamına hükmetti.

Uyuşturucu Ticareti, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 01:30 Kaynak: AA
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