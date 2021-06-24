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Mama sandalyesi alacak ailelere güvenlik sertifikası uyarısı - Son Dakika

Mama sandalyesi alacak ailelere güvenlik sertifikası uyarısı

24.06.2021 12:01
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Çocukların ek gıdaya geçiş sürecinde aileler tarafından sıkça tercih edilen mama sandalyeleri konusunda uyarılarda bulunan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Murat Cömert, "Güvenlik sertifikası olan ürünleri almaya gayret gösterin.

Çocukların ek gıdaya geçiş sürecinde aileler tarafından sıkça tercih edilen mama sandalyeleri konusunda uyarılarda bulunan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Murat Cömert, "Güvenlik sertifikası olan ürünleri almaya gayret gösterin. Doğru beslenemeyen çocuğun gelişimi de etkilenir" dedi.

Medipol Üniversitesi Çamlıca Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Murat Cömert, "Çocuklar sandalyenin içinde hareketli olacakları için sandalyenin sağlam ve dengeli durması gerekir. Emniyet kemeri olmazsa olmazlardandır. Çocuğunuzun rahat edemediği bir mama sandalyesinde yemek yemesi zordur. Doğru beslenemeyen çocuğun gelişimi de etkilenir" diye konuştu.

"MAMA SANDALYESİNİ ALMAYA ÇOCUĞUNUZ İLE GİDİN"

Çocuk ek gıdaya başladığında sofrada yeni bir yer açmak gerektiğini anlatan Dr. Öğr. Üyesi Murat Cömert, "Bunun için ilk olarak bir mama sandalyesi alınması gerekir. Her ürünü aldığımızda dikkat ettiğimiz noktalar olduğu gibi mama sandalyesini seçerken de bazı noktalara dikkat etmek gerekir. Öncelikle mama sandalyesini almaya çocuğunuz ile gidiniz. Çocuğunuzu sandalyeye oturtup rahat edip etmediğini gözlemlemelisiniz. Rahat etmediği bir sandalye beslenmeyi çekilmez hale getirecektir" ifadelerini kullandı.

"ÜRÜN KULLANIMININ PRATİK OLMASI GEREKMEKTEDİR"

Dr. Öğr. Üyesi Murat Cömert, uyarılarını şu sözlerle sıraladı:

"Mama sandalyesi seçiminde diğer çocuk ürünlerinde de dikkat ettiğimiz gibi güvenlik konusu öncelikli olmalıdır. Güvenlik sertifikası olan ürün alımına gayret gösterilmelidir. Unutmayalım ki çocuklar sandalyenin içinde hareketli olacakları için sandalyenin sağlam ve dengeli durması gerekir. Emniyet kemeri olmazsa olmazlardandır. Mama sandalyesinin yapımında kullanılan boya ve malzemelerin alerjen ve kanserojen madde ihtiva etmemesine dikkat edilmelidir. Ürünlerimizi güvenilir markalar içerisinden seçilmesi ve kullanımının pratik olması gerekmektedir."

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Murat Cömert, mama sandalyesi alırken dikkat edilecek diğer hususları şu sözlerle anlattı:

"Kurulumu kolay olmalı, çok yer kaplamamalı, evin içinde kolay taşınabilmesi için tekerlekli olmalı, tepsisi çıkarılıp takılabilir olmalı. Çift tepsili olması temizlik açısından daha idealdir. Ayrıca tepsinin çıkması ile ilerleyen yaşlarda sandalye olarak kullanılabilir. Kolay temizlenebilir olmalı. Farklı boylardaki masalarda oturabilmesi için seviyesinin ayarlanabilir olması gerekir. Minderli olması bebeğinizin konforunu arttıracaktır. Güvenlik açısından tekerlekli sandalyelerde çocuğunuzu oturttuğunuz vakit tekerleklerin kilitli olduğuna dikkat edelim. Sonrasında hem belden hem omuzdan emniyet kemerini takalım. Çocuğunuz sandalyede otururken tepsiden tutup hareket ettirmeyiniz. Tepsi üstünde çatal, bıçak tabak, bardak bırakmayınız. Mama sandalyesinin tepsisini her öğün sonrası sabunlu su ile yıkayınız."


Mama sandalyesi alacak ailelere güvenlik sertifikası uyarısı
Mama sandalyesi alacak ailelere güvenlik sertifikası uyarısı

Çocuk Sağlığı, Murat Cömert, Çamlıca, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Mama sandalyesi alacak ailelere güvenlik sertifikası uyarısı - Son Dakika


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