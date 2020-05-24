Mama verilen köpeklerin mutluluğu - Son Dakika

Ardahan'da sokağa çıkma kısıtlaması ve Ramazan Bayramı dolayısıyla besin kaynağı bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları unutulmadı.



Ardahan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarını yalnız bırakmıyor. Ekipler, Covid-19 salgını nedeniyle gıdaya erişimi güçleşen sokak hayvanlarını düzenli olarak besliyor.



Çalışmalar kapsamında ekipler, bayramın ilk gününde, Abdullah Gül Parkı ile Milli Egemenlik Parkı'nda köpeklere mama verdi, su kaplarını temizleyerek, doldurdu.



Kendilerine mama veren Ardahan Şube Müdürlüğünde görevli orman yüksek mühendisi Fatoş Okulu'nun üzerine atlayan köpekler, adeta Okulu'ya bu şekilde teşekkür etti. Okulu da köpeklerin bu sevgi gösterisine karşılıksız kalmadı. - ARDAHAN