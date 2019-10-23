Mama'ya İspanya'dan

Rahman Altın adına ödülü Mama filminin prodüktörü Mert Canatan aldı.



Suriye'deki iç savaş sürecinde Suriyeli bir mültecinin hayatta kalma ve yeni bir ev kurmak amacıyla çıkış aramasını konu alan ve müziği Rahman Altın tarafından bestelenen Mama, uluslararası alanda çok sayıda ödül aldı.