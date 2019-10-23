Son Dakika Haberleri: Mama'ya İspanya'dan "En İyi Film Müziği" ödülü
Son Dakika Magazin Mama'ya İspanya'dan 'En İyi Film Müziği' ödülü

Mama'ya İspanya'dan "En İyi Film Müziği" ödülü

10 dakika önce

Rahman Altın adına ödülü Mama filminin prodüktörü Mert Canatan aldı.

Mama'ya İspanya'dan

Rahman Altın adına ödülü Mama filminin prodüktörü Mert Canatan aldı.


Suriye'deki iç savaş sürecinde Suriyeli bir mültecinin hayatta kalma ve yeni bir ev kurmak amacıyla çıkış aramasını konu alan ve müziği Rahman Altın tarafından bestelenen Mama, uluslararası alanda çok sayıda ödül aldı.

Suriye, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 01:54 
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