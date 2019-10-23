Mama'ya İspanya'dan "En İyi Film Müziği" ödülü
10 dakika önce
Rahman Altın adına ödülü Mama filminin prodüktörü Mert Canatan aldı.
Rahman Altın adına ödülü Mama filminin prodüktörü Mert Canatan aldı.
Suriye'deki iç savaş sürecinde Suriyeli bir mültecinin hayatta kalma ve yeni bir ev kurmak amacıyla çıkış aramasını konu alan ve müziği Rahman Altın tarafından bestelenen Mama, uluslararası alanda çok sayıda ödül aldı.
Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 01:54
Türkiye sınır hattındaki haritayı yeniden çizdi! Sırada Suriyelilerin memleketlerine dönmesi var Son dakika: Türkiye ve Rusya arasındaki Soçi Mutabakatı sonrası NATO'dan ilk açıklama: Umut verici Erdoğan'dan "Trump'la görüşecek misiniz?" sorusuna yanıt: Görüşme olacak Teröristlerin korkulu rüyası Özel Harekat polisleri Suriye'ye gönderildi