Mamadou Fofana'dan Galatasaray ve Fatih Terim'e transfer mesajı - Son Dakika

Mamadou Fofana'dan Galatasaray ve Fatih Terim'e transfer mesajı

Yeni sezon öncesi hem kadroyu gençleştirmek hem de savunma bölgesine takviye yapmak isteyen Galatasaray'da Mamadou Fofana ismi ön plana çıkmıştı.

Yeni sezon öncesi hem kadroyu gençleştirmek hem de savunma bölgesine takviye yapmak isteyen Galatasaray'da Mamadou Fofana ismi ön plana çıkmıştı. Fransa'da Metz forması giyen Alanyaspor'un eski stoperi Fofana'nın uygun bir bonservis ücretiyle transfer edilebileceği belirtilmişti.

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22 yaşındaki Malili stoper, Fanatik gazetesine konuşurken Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim hakkında övgü dolu açıklamalarda bulundu.


"GALATASARAY BENİ ONURLANDIRDI"


Fofana, " Türkiye'ye yabancı değilim. Daha önce Alanyaspor'da görev yaptım. Şimdi de takımım Metz için mücadele ediyorum ama Galatasaray'la adımın anılması beni onurlandırdı. Her futbolcu büyük takımlarda oynamak ister. Benim de tek amacım futbol oynayarak takımıma katkıda bulunmak. Benim için futbol bir sevda" sözlerini kullandı.


"TARAFTARI ÇOK İYİ, FUTBOLCULARI ÜST SEVİYE"


Türkiye'de oynarken Galatasaray karşısında çok etkilendiğini belirten genç futbolcu, "Galatasaray çok büyük kulüp. Metz'le 2 yıllık kontratım var. Transfer işlerinde tabii ki konuşarak her şey çözülür ve umarım tekrar Süper Lig'e dönerim. Süper Lig, Avrupa'daki birçok ligden daha kaliteli ve gün geçtikçe de kalitesini artırıyor. Galatasaray'ın taraftarları çok iyi, futbolcuları da üst seviyede. Alanyaspor forması giydiğim dönemde Galatasaray beni çok etkilemişti. Özellikle Bafetimbi Gomis'e karşı oynarken çok zorlandığımı hatırlıyorum." dedi.


"FATİH TERİM'E DÜNYA SAYGI DUYUYOR"


Fatih Terim'in dünya çapında saygı gören bir teknik direktör olduğunun altını çizen Fofana, "Emre Akbaba da şu anda Galatasaray'da ve benim çok iyi arkadaşım. Kendisiyle beraber oynadık. Hem futbolunu hem de karakterini beğeniyorum. Umarım çok başarılı olur. Ayrıca Galatasaray'ın başında dünyanın saygı duyduğu, çok önemli bir teknik adam var. Fatih Terim'in gençlere çok önem verdiğini de biliyorum. Zaten başarıları ortada. İnşallah birlikte çalışırız." şeklinde konuştu.



Fatih Terim, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 10:59 

Son Dakika Spor Mamadou Fofana'dan Galatasaray ve Fatih Terim'e transfer mesajı - Son Dakika Spor
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