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Mamadou Niang sportif direktör oldu

1 saat önce

Profesyonel futbolculuk hayatına nokta koyan 39 yaşındaki Senegalli Mamadou Niang, Fransa 3. Lig takımlarından Athletico Marsilya'nın sportif direktörü oldu.

Mamadou Niang sportif direktör oldu, System.String[]

Profesyonel futbolculuk hayatına nokta koyan 39 yaşındaki Senegalli Mamadou Niang, Fransa 3. Lig takımlarından Athletico Marsilya'nın sportif direktörü oldu.


France Football'de yer alan habere göre; Niang 2018-2019 sezonunda kısa bir süre formasını giydiği Athletico Marsilya'nın yeni sportif direktörü oldu.

Mamadou Niang, Marsilya, Fransa, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 02:00 
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