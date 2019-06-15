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Mamadou Samassa sağlık kontrolünden geçti

1 saat önce

Sivasspor'un yeni transferi Mamadou Samassa, İstanbul'da Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.

Mamadou Samassa sağlık kontrolünden geçti, System.String[]
Sivasspor'un yeni transferi Mamadou Samassa, İstanbul'da Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti. Fransız futbolcu Samassa, ilk olarak kan tetkiklerinin yapılmasının ardından; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sporcunun sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.
(Onur Erden/İHA)
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 06:25 Kaynak: İHA
Acıbadem, İstanbul, Sivasspor, Güncel
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