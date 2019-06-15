Mamadou Samassa sağlık kontrolünden geçti
1 saat önce
Sivasspor'un yeni transferi Mamadou Samassa, İstanbul'da Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.
Sivasspor
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 06:25 Kaynak: İHA
'un yeni transferi Mamadou Samassa, İstanbul
'da Acıbadem
Altunizade Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti. Fransız futbolcu Samassa, ilk olarak kan tetkiklerinin yapılmasının ardından; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sporcunun sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.
(Onur Erden/İHA)
Son iki anketin sonucu açıklandı! Ekrem İmamoğlu mu, Binali Yıldırım mı önde?
Tatilciler seçim için İstanbul'a akın edecek
İBB, 'makam aracı' iddialarına yanıt verdi: Hizmet için kullanılıyor
Soylu'dan İmamoğlu'na: Sen önce Beylikdüzü'nde başladığın camiyi bitir