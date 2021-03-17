Mamak'a dev boyutlu güneş enerjisi santrali - Son Dakika

Mamak'a dev boyutlu güneş enerjisi santrali

17.03.2021 13:43
Mamak'a dev boyutlu güneş enerjisi santrali, System.String[]

Mamak Belediyesi, Hidayet Türkoğlu Spor Salonu'nun çatısına Ankara'nın en büyük güneş enerjisi santralini (GES) kuruyor.

Mamak Belediyesi, Hidayet Türkoğlu Spor Salonu'nun çatısına Ankara'nın en büyük güneş enerjisi santralini (GES) kuruyor.

Yenilenebilir enerji kaynaklarına önem veren Mamak Belediyesi, ilçede bulunan Hidayet Türkoğlu Spor Salonu'nun çatısına güneş enerjisi santrali kuruyor. Santrale kurulacak güneş panelleri sayesinde yılda 1 milyon 892 bin 160 kilovat enerji üretilebilecek. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının hem sürdürülebilirlik, hem çevre hem de ekonomik anlamda kazanç sağlayacağını belirten Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Güzel Mamak'ımızın dört bir yanında var olan yenilenebilir enerji kaynağı potansiyelini kullanarak doğa dostu projeler üretmeye devam edeceğiz. Kuracağımız santral ile hem belediyemizin elektrik ihtiyacını karşılayacak hem de fazladan ürettiğimiz elektrik ile belediyemize ek gelir elde edeceğiz" dedi.

"Hedefimiz güneş enerjisinden faydalanma kapasitesini arttırmak"

Yeşil enerji olarak da adlandırılan güneş enerjisinin çevreci olmasının önemine vurgu yapan Başkan Köse, "Mamak Belediyesi olarak önümüzdeki yıllar için hedefimiz Mamak kent ölçeği için en önemli yenilenebilir enerji kaynaklarından bir tanesi olan güneş enerjisinden faydalanma kapasitesini arttırmaktır. Yenilenebilir enerji kaynaklarının etkin kullanımına öncülük etmek ve kurumun elektrik ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla GES'lerin kurulumuna dair çalışmalara hız verdik. Çok yakın zamanda yeni kurulacak GES'ler ile üretim kapasitemizi daha da yükselterek şehrimize ve ülkemize önemli bir katkı sağlayacağız" diye konuştu.

Belediye kazanç sağlayacak

Mamak Belediyesi Hidayet Türkoğlu Spor Salonu çatısına bin 152 kilovatlık güneş enerji santrali kurulması protokolünü imzalayan Mamak Belediyesi, kendi enerjisini üretecek. Protokolü imzalayan Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahman Keleş, çevreci ve gelir getirici yatırımın Mamak'a hayırlı olmasını diledi. Mamak Belediyesi bu çalışma ile belediye ekonomisine de 136 bin 755 dolarlık bir kazanç sağlayacak. 28 milyon kilometre araç sürmeye ve 287 hektarlık alana ağaç dikmeye eş değer proje ile 10 yılda 15 milyon 704 bin 640 kilogram karbon salınımı da engellenecek. - ANKARA

Mamak'a dev boyutlu güneş enerjisi santrali
Mamak'a dev boyutlu güneş enerjisi santrali
Mamak'a dev boyutlu güneş enerjisi santrali

Hidayet Türkoğlu, Mamak Belediyesi, Enerji, Ges, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mamak'a dev boyutlu güneş enerjisi santrali - Son Dakika


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