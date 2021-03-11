Mamak'a "Ekolojik Köy" - Son Dakika

Mamak Belediyesi'nin Ekolojik Köy Projesi hızla ilerliyor. Gökçeyurt Mahallesi'ndeki 25 bin metrekarelik alanda yapımına devam edilen projenin yüzde 50'lik kısmı tamamlandı.

Ekolojik Köy Projesi'nin Ankara için örnek bir proje olduğuna dikkat çeken Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Küresel iklim değişiklikleri, ekolojik kirlenme, salgın hastalıklar gibi pek çok olumsuzlukla yüz yüze olan insanlık için, sağlıklı gıdaya ulaşmak her geçen gün daha da önemli olacak. Hal böyleyken kendi kendine yetebilen bir ülke olmalıyız. Güzel Mamak'ımızın bereketli topraklarıyla buluşan fidelerimiz ürün verdikçe toplanan mahsullerimiz Mamak Kadın Kooperatifimiz aracılığı ile satışa sunuluyor. Vatandaşlarımız da iyi tarımla elde edilen ürünleri yemenin mutluluğunu yaşıyor" dedi.

Ekoköy projesi ile istihdam ve üretim olanaklarını arttırarak, bölge ekonomisini canlandırdıklarının altını çizen Başkan Köse, proje kapsamında bugüne kadar 15 dönümlük meyve sebze bahçesine 25 bin adet sebze, 400 adet meyve ağacı, 100 adet üzüm bağı, 23 bin metrekarelik lavanta bahçesine ise 19 bin adet lavanta dikimi gerçekleştirdiklerini kaydetti. Başkan Köse ayrıca, tahsis edilen alanda tıbbi aromatik bitki bahçesi, lavanta bahçesi, domates bahçesi, buğday tarlası, çilek bahçesi, biber bahçesi, fasulye bahçesi, patlıcan bahçesi, kavun-karpuz bahçesi, gül bahçesi, meyve bahçesi oluşturacaklarını söyledi.

"Ekolojik Köy Projemizin yapımı yüzde 50 seviyesine ulaştı"

Başkan Köse, "Geleneksel köy yaşamını turizme açan proje kapsamında meyve ve sebze bahçeleri, fırın, yöresel ürünler bloğu, sera, kafe, hizmet binaları, otopark, aromatik bitki parselleri, gölet, tarihi köy evleri, oturma ve dinlenme alanları inşa ediliyor. Herkesin hayal ettiği yaşam biçimini bulabileceği dev bir yaşam alanı olan proje, şehir insanının doğayla kopmuş bağlarını onaracak. Ekolojik Köy Projemizin yapımı yüzde 50 seviyesine ulaştı. Proje kapsamında fırın, sera, kafe, hizmet binası ve satış yerleri ihale aşamasında. Mamak tarımı ile de vitrine çıkıyoruz inşallah" ifadelerini kullandı. - ANKARA