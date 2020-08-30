Mamak'a iki yeni Millet Kıraathanesi - Son Dakika

Mamak'a iki yeni Millet Kıraathanesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşların sosyal ve kültürel hayatlarına katkı sağlayacak projelerin başında gösterdiği Millet Kıraathanesi Mamak'ta açıldı.

Mamak'a iki yeni Millet Kıraathanesi, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşların sosyal ve kültürel hayatlarına katkı sağlayacak projelerin başında gösterdiği Millet Kıraathanesi Mamak'ta açıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Millet Kıraathanesi' projesi Mamak'ta hayat bulmaya devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda toplu açılış töreni ile 8 ayrı Millet Kıraathanesi'ni de hizmete açan Mamak Belediyesi, Şahintepe ve Mutlu Mahalallesi'nde iki ayrı Millet Kıraathanesi'nin açılışını gerçekleştirdi.Her yaş grubuna, özellikle öğrencilere hizmet verecek olan Millet Kıraathaneleri, düzenlenen törenle açıldı.Millet Kıraathanelerinin Kırım Sudak Kardeşlik Parkı ve Hacı Bektaş-ı Veli Parkı içinde hizmet vereceğini ve haftanın 7 günü açık olacağını kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, özellikle gençlerin sosyalleşmesi açısından bu projeyi önemsediklerini kaydederek, "Kütüphanenin biraz daha formları değiştirilmiş, biraz daha vatandaşa yakın, biraz daha sıcak oradaki ikramlarla birlikte, her yaş grubuna ve okuma ile öğrenme ile ilgili her beklenti grubuna hitap eden son derece özel nitelikli bir konsept olan Millet Kıraathanelerimizi Mamaklı hemşehrilerimize armağan edelim istedik" diye konuştu.

Toplumsal birlikteliğe katkı sağlayacak

Açılış törenine Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Mehmet Ali Demir, Milliyetçi Hareket Partisi Mamak İlçe Başkanı Mustafa Esen ve davetliler katıldı. Pandemi sebebiyle yalnızca protokol üyelerinin katıldığı açılış töreninde, Muharrem ayı vesilesiyle Mamak Belediyesi tarafından aşure ikram edildi. Millet Kıraathanelerinin toplumsal birlikteliğe katkı sağlayacağını vurgulayan Başkan Köse, "Kırım Sudak Kardeşlik parkımız içinde bulunan daha evvel özel firma tarafından kafeterya hizmeti veren bu binayı dönüştürdük ve adına millet kıraathanesi dedik. Millet kıraathanemiz, her yaştan insanımızın güzel vakit geçireceği bir sosyal tesis olarak hizmet verirken diğer taraftan da öğrencilerimizin ders çalışacağı çalışma alanlarıyla, bireysel çalışma alanlarıyla ve kütüphanesi ile öne çıkan bir mekan haline geldi inşallah. Şahintepe mahallemizdeki içinde bulunduğumuz Hacı Bektaşi Veli Parkı içerisinde inşa ettiğimiz Şahintepe millet kıraathanemizde parka gelen büyüklerimiz dinleme ve güzel vakit geçirme imkanı bulacak. Millet kıraathanelerimiz sosyal tesis olarak da hizmet vereceği için çayı ile ve diğer içecek ve yiyecekleriyle uygun ücretle mahalle halkımıza hizmet verecek" dedi.

Hizmet halkasına yeni eserler

Mamak'ı kültürün ve sanatın başkenti yapmaya devam edeceklerinin altını çizen Köse, "Bizim her açılışımız, aynı zamanda eserlerimizin mutluluğunu yaşarken, geleceğe dönük projeksiyonlarımızı da davetlilerimizle, hemşehrilerimizle ve takipçilerimizle paylaştığımız ve bu heyecanı büyüterek, yeni hedeflere doğru gönül gönüle yol aldığımız bir seremoni oluyor. 2020 yılı Mamak Belediyesi'nin bambaşka bir heyecanla yeni sıçramalar yaptığı, yeni eserler kazandırdığı, eserler zincirine yeni yeni halkalar eklendiği çok özel bir yıl olacak diye planlanmıştık. Şuana kadar planımız da hiçbir sapma bulunmamakta. Şehrimizi ve ülkemizi daha ileri noktalara taşıyacak gençlerimizin; okuyan, araştıran, düşünen ve üreten fertler olmasını istiyoruz. Millet Kıraathanemizde düzenlenecek kültür-sanat programları, okur-yazar buluşmaları, söyleşiler, seminerler, kurslar, eğitim programları Güzel Mamak'ımıza zenginlik katacaktır"diye konuştu. Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı da açılışların hayırlı olmasını diledi. - ANKARA

Recep Tayyip Erdoğan, Mamak Belediyesi, Mamak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.08.2020 08:57 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mamak'a iki yeni Millet Kıraathanesi - Son Dakika


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