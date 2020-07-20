Mamak'a yeni spor kompleksi - Son Dakika

Mamak'a yeni spor kompleksi

Mamak'ta hizmet verecek Ekin Spor Kompleksinin temeli törenle atıldı.

Mamak'ta hizmet verecek Ekin Spor Kompleksinin temeli törenle atıldı.

Oxford Üniversitesi, deney aşamasındaki korona aşısının ilk test sonuçlarını paylaştı: Güvenli ve bağışıklık sağlıyor
Galatasaray'da idari menajer yardımcısı Mert Çetin ile yollar ayrılıyor
Altına alternatif olan gümüş, son dört yılın zirvesine ulaştı


Mamak'ta spor, sağlık, eğitim ve kültür tesisleri alanında çalışmalar devam ediyor. Mamak Belediyesi tarafından Ekin Mahallesi'nde hizmet verecek Ekin Spor Kompleksi'nin temeli düzenlenen törenle atıldı. Yaklaşık 6 bin metrekarelik alanda inşa edilen komplekste bay ve bayan olmak üzere iki ayrı yarı olimpik yüzme havuzu, bay ve bayanlar için hamam ve sauna,tribün, iki adet fitness alanı, gütüphane, 4 adet etkinlik atölyesi, bay- bayan mescid, iki adet dükkan, basketbol sahası, açık ve kapalı otopark yer alıyor.


Korona virüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen temel atma töreninde Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Boğaziçi Kıtalararası Yarışları'nda rekor kıran milli yüzücü Caner Ekin'e madalya taktı. Spor kompleksinin başta Ekin, Başak, Bostancık ve Çiğiltepe Mahalleleri olmak üzere tüm Mamaklılara hizmet vereceğini kaydeden Köse, "Göreve geldiğimiz 30 Mart yerel seçimlerinden bugüne kadar geçen 15 ayda seçimde verdiğimiz sözleri bir bir yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Yola çıkarken 'Mamak daha güzel olacak' diye söz vermiştik. Şimdi Allah'ın izniyle 'Mamak daha güzel oluyor' diyoruz. Yeni parolamız bu" dedi.


Mamak'a hizmet yağmuru


Eğitim, sağlık, spor tesisleri ile sosyal donatı alanlarının Mamak'ın her mahallesinde olması için yoğun bir çaba harcadıklarını dile getiren Başkan Köse, bu çalışmalar kapsamında ilçeye büyük önem verdiklerini söyledi. Ulaşımdan spor tesislerine kadar Mamak'ta bir dizi çalışmanın startını verdiklerini hatırlatan Köse, "Seçimde 'Ortaokulu tamamlayan çocuklarımızdan yüzme bilmeyen kalmayacak' demiştim. Sadece çocuklar değil, gençlerin ve yetişkinlerin yüzmeyi öğrenmeleri, spor yapabilmeleri için yüzme havuzunun sözünü o günlerde vermiştik.ömrünü milletine hizmete adayan liderimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın koyduğu hedefler doğrultusunda, Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin kuruluşunun 100. Yılına ithafen, 2023'e doğru, biz de Güzel Mamak'ı daha da güzelleştirecek ve marka şehir olma yolunda yol işareti olacak, özel prestij projeler ile yolumuza devam ediyoruz. Biz ne söz vermişsek, hangi projeleri anlatmışsak, hepsini birer birer hayata geçiriyoruz" ifadelerini kullandı.


"Her yatırım çevresine değer katıyor"


Her yatırımın çevresine değer kattığının da altını çizen Köse, iki ayrı yüzme havuzunun daha temelinin atılacağını da sözlerine ekledi. Köse, geleceğin şampiyonlarının bu tesislerde yetişeceğini söyleyerek, "Mamak, güzellikleri hak ediyor. Günden güze ihtiyaçlar doğrultusunda güzel işlere imza atıldığını hep birlikte göreceğiz. Her yatırım bulunduğu bölgeye değer katıyor. Çocuklarımız gönüllerince havuzda eğlenerek, vakit geçirecekler. Mahallemiz tesisimizin tamamlanmasıyla inşallah en gözde yerlerden biri haline gelecek. Buralarda verilecek kurslarda yetişen öğrencilerden geleceğin şampiyonları çıkacağına eminiz" ifadelerini kaydetti.


"19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda teslimini istiyoruz"


Yüklenici firmaya, tesisin daha kısa süre içinde teslim edilmesi çağrısında bulunan Köse, bu tarihin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı olmasını istediklerini söyledi. Köse, firma yetkilisinden bunun sözünü alarak, "Daha kısa süre içinde açılışın olmasını istiyoruz. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda teslimini istiyoruz, inşallah" dedi.


Mamak Belediyesi Halk Oyunları Topluluğunun gösterinin de yer aldığı törende, dua okunmasının ardından Belediye Başkanı Köse tarafından, protokolün de katılımıyla inşaat butonuna basılarak temele ilk harç konuldu. Törene, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik, İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Mehmet Ali Demir, Milliyetçi Hareket Partisi Mamak İlçe Başkanı Mustafa Esen, AK Parti Gölbaşı İlçe Başkanı Selim Akceylan, meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve vatandaşlar katıldı. - ANKARA

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 10:45 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mamak'a yeni spor kompleksi - Son Dakika

Son Dakika

17:22 Oxford Üniversitesi, deney aşamasındaki korona aşısının ilk test sonuçlarını paylaştı: Güvenli ve bağışıklık sağlıyor 17:21 Galatasaray'da idari menajer yardımcısı Mert Çetin ile yollar ayrılıyor 17:10 Altına alternatif olan gümüş, son dört yılın zirvesine ulaştı 16:59 13 yaşındaki kız çocuğu, oynadığı tüfeğin ateş alması sonucu hayatını kaybetti 16:58 Citigroup: Altın önümüzdeki üç ila beş aylık dönemde rekor kıracak 16:44 Rehabilitasyon merkezini pompalı tüfekle basan şahıs, bir kişiyi öldürdükten sonra intihar etti 16:16 Son Dakika: Tecavüz ile suçlanan HDP'li Tuma Çelik partisinden ihraç edildi 16:10 Hatayspor, Mehmet Altıparmak'la yolların ayrıldığına yönelik çıkan haberleri yalanladı 15:56 Son Dakika: MHP'li Cemal Enginyurt, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi 15:25 Rusya'da ünlü cinsel sağlık uzmanı, otel odasında çıplak halde ölü bulundu 14:57 Son Dakika: Netflix'ten çekiliyor mu? AK Parti'den sonra bir açıklama da Netflix'ten 14:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın övdüğü Kastamonu pastırması coğrafi işaret aldı 14:34 Talihsiz kadının istenmeyen gebeliğinin sorumlusu beslediği kedi çıktı 14:19 İran'dan sitem dolu açıklama: Hiçbir ülke bizimle iş birliğine yanaşmıyor 13:53 Bebeğiyle birlikte 5. kattan düşerek ölen annenin intihar ettiği ortaya çıktı
Oxford Üniversitesi, deney aşamasındaki korona aşısının ilk test sonuçlarını paylaştı: Güvenli ve bağışıklık sağlıyor
17:22
Galatasaray'da idari menajer yardımcısı Mert Çetin ile yollar ayrılıyor
17:21
Altına alternatif olan gümüş, son dört yılın zirvesine ulaştı
17:10
13 yaşındaki kız çocuğu, oynadığı tüfeğin ateş alması sonucu hayatını kaybetti
16:59
Citigroup: Altın önümüzdeki üç ila beş aylık dönemde rekor kıracak
16:58
Rehabilitasyon merkezini pompalı tüfekle basan şahıs, bir kişiyi öldürdükten sonra intihar etti
16:44
Son Dakika: Tecavüz ile suçlanan HDP'li Tuma Çelik partisinden ihraç edildi
16:16
Hatayspor, Mehmet Altıparmak'la yolların ayrıldığına yönelik çıkan haberleri yalanladı
16:10
Son Dakika: MHP'li Cemal Enginyurt, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi
15:56
Rusya'da ünlü cinsel sağlık uzmanı, otel odasında çıplak halde ölü bulundu
15:25
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2020 17:41:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Mamak'a yeni spor kompleksi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]