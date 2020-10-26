Mamak adım adım zirveye

Mamak Gençlik Spor Kulübü, Hentbol Erkekler 1. Ligi'nde rakibi Mersin İdmanyurdu'nu 32-26 mağlup ederek iddiasını sürdürdü.

Türkiye Hentbol Federasyonu Spor Salonu'nda Mersin İdmanyurdu Spor Kulübü ile karşılaşan Yeni Mamak Gençlik Spor Kulübü sahadan 32-26 galip ayrılarak ligdeki üçüncü galibiyetini aldı. Maçta yeşil-beyazlılardan Mikail Yıldırım en skorer oyuncu olurken, Yeni Mamak Gençlik Spor Kulübü ligdeki yerini korumayı başardı. Yeşil-beyazlılar ligin beşinci haftasında Adana'da Seyhan Belediyesi Spor Kulübü ile karşılaşacak.

"İnancımız tam"

Mersin İdmanyurdu karşısında iyi bir oyunla galip geldiklerini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Ligin dört maçından üçünden galibiyetle ayrılarak üst sıralardaki yerimizi koruyoruz. Sezon sonunda ise takımımızın ligin zirvesine çıkacağına inancımız tam. Sporcularımızı ve teknik heyeti tebrik ediyor, başarıların devamını diliyorum" dedi. - ANKARA