Mamak aile merkezlerinde İngilizce kursu

Mamak'ta gençler Zübeyde Hanım Aile Merkezi'nde ücretsiz İngilizce kursu alıyor.

Haftada üç gün verilen İngilizce kursu için Mamak Belediye Başkanı Murat Köse şunları kaydetti:

"Gençler geleceğimizdir. Çocuklar ve gençlerimizi çağın hastalığı olarak tanımlanan teknoloji bağımlılığından kurtaracak, sosyal ve psikolojik gelişimlerine katkıda bulunacak ilgi alanları doğrultusunda eğitimlerine katkı sağlayacak, beceri kazandıracak programları hayata geçiriyoruz. Amacımız gençlerimizi geleceğe daha iyi şartlarda hazırlayacağız inşallah."