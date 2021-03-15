Mamak, Amasya'dan galibiyetle döndü

Mamak Belediyesi GSK Hentbol Takımı, deplasmanda karşılaştığı Amasya 1957 Suluova SK takımını 29-35 mağlup etti.

Türkiye Hentbol Federasyonu Erkeler 1. Ligi'nde başarılı bir sezon geçiren Mamak Belediyesi GSK Hentbol Takımı, deplasmanda karşılaştığı Amasya 1957 Suluova SK Takımını mağlup ederek ligdeki yerini korudu. İlk yarının çekişmeli geçtiği maçta, devre sonra sonrası oyuna ağırlığını koyan yeşil-beyazlılar sahadan 29-35 galip ayrılmayı başardı. Amasya Spor Salonu'nda oynanan maçta yeşil-beyazlılardan skora en çok katkı veren isimler ise 8 golle Osman Zeki Tepekurdu, 7 golle ise Ömer Faruk Günlü oldu.

"Zirve takibi sürüyor"

Liderle olan yakın takibi sürdürdüklerini ifade eden Mamak GSK Hentbol Takımı Antrenörü İdris Tan, "Aldığımız galibiyet ile ligde 2. sırada bulunuyoruz. Liderle aramızda sadece 3 puanlık bir fark bulunuyor. Biz önümüzdeki tüm maçları kazanarak lider takımın puan kaybetmesini bekleyeceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA