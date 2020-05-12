Mamak Belediye Başkanı Köse'den esnafa moral ziyareti - Son Dakika

Korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına dikkat ederek mahalle ziyaretleri gerçekleştiren Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Boğaziçi Mahallesi esnafını ziyaret etti.



Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, ilçeyi mahalle mahalle, sokak sokak gezerek Mamaklıları ziyaret ediyor. Korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına dikkat ederek, mahalle ziyaretleri gerçekleştiren Köse, Boğaziçi Mahallesi esnafını ziyaret etti. Ziyarette esnaflara ve vatandaşlara ücretsiz koruyucu maske dağıtımı gerçekleştiren Başkan Köse, alışveriş için çarşıda bulunan vatandaşlara sosyal mesafe kuralını hatırlattı. Başkan Köse, yeni tip Korona virüs salgınına karşı Mamak Belediyesi olarak büyük bir gayretle mücadele ettiklerinin altını çizerek, bu süreçte vatandaşların evde kalmalarının hem kendi sağlıkları hem de toplum sağlığı için daha iyi olacağını ifade etti.



"Ulaşmakla mükellefiz"



Esnafın sorun ve taleplerini de dinleyen Köse, "İlçemizde zaman zaman esnafımızı, vatandaşımızı ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinliyoruz. Bizlere ulaşamayanlara biz ulaşmakla mükellefiz. Bizler halkımıza hizmet etmek için varız. Dünyada etkili olan pandemiden dolayı esnafımıza moral ziyareti gerçekleştirdik. Esnaf kardeşlerimizi sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda uyararak maske dağıtımını da yaptık. Tek bir amacımız vardır, o da halkımıza hizmetlerin en güzelini götürebilmektir" dedi.



Korona virüs nedeniyle ekonomik ve sosyal hayatın farklı bir noktaya geldiğini ifade eden Köse, "Ülkemiz, aldığı ciddi tedbirler sayesinde korona virüs ile mücadele sürecini çok güzel bir şekilde yönetti ve yönetmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yapmış olduğu bu kriz yönetiminin başarısı, tüm dünya ülkelerine örnek oldu. İnşallah, bu süreci en kısa sürede atlatarak normal hayatımıza döneriz" dedi. - ANKARA