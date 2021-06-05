Mamak Belediye Başkanı Köse'den esnafa ziyaret - Son Dakika

Normalleşme adımlarıyla birlikte mahalle ve esnaf ziyaretlerine ara vermeyen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl ile birlikte Abidinpaşa ve Yeşilbayır esnafını turladı.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, ilçedeki esnafları ziyaret etti. Başkan Köse, esnaflara hayırlı işler ve bereketli kazançlar temennisinde bulundu. Esnafları dükkanlarında ziyaret eden Köse, alışveriş için gelen vatandaşlarla ve esnaflarla sohbet etti. Esnafların taleplerini dinleyen Başkan Köse, pandemiyle mücadelenin sürdüğünü hatırlatarak, hijyen kurallarına riayet ve sosyal mesafe kuralına özen gösterilmesi konusunda hatırlatmalarda bulundu.

"Onların bizlerden beklentilerini dinliyoruz"

Pandemiyle mücadelede kaldırılan kısıtlamalardan sonra esnaflarının işlerinin hızla artış göstermesinin sevindirici olduğunu belirten Başkan Köse, belediye olarak esnafların her zaman yanlarında ve destekçisi olacaklarının altını çizdi. Köse, "Esnaflarımızla sık sık bir araya gelerek onlarla birçok konuyu istişare ediyor, fikir alışverişinde bulunuyoruz. Ziyaretlerimizde ayrıca Mamak'ımız için yaptığımız çalışmalar ve önümüzdeki dönemlerde hayata geçireceğimiz projelerimizi de anlatma fırsatı buluyoruz. Çünkü hemşehrilerimizle bütünleşerek yapılacak hizmetlerin daha verimli ve daha isabetli olacağını biliyoruz. Esnafımızla işleri hakkında konuşuyoruz. Onların bizlerden beklentilerini dinliyoruz. Biz de kendimizi anlatma fırsatı buluyoruz.

"İnşallah bu dönemler de bitecek"

Esnafların yaşadığı sıkıntıların farkında olduklarını belirten Köse, "Ziyaretlerimiz çok olumlu geçiyor. Belediyemizi ilgilendiren konularda istişare ederek varsa yapılacak, onları çözüme kavuşturuyoruz. Salgında normalleşme sürecindeyiz. Esnafımızın da sıkıntılarının farkındayız. Bu vesileyle, vatandaşlarımızdan ricam; alışverişlerimizi yaparken kendi insanımızı, kendi marka ve yerli ürünlerimizi tercih etmeleridir. Bizler de buna hassasiyet gösteriyoruz ve esnafımızın, vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. İnşallah bu dönemler de bitecek. Bizleri güler yüzüyle karşılayan esnafımıza misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum. Esnafımızın memnuniyeti bizim memnuniyetimiz. Esnafımız mutlu olursa bizde mutlu oluruz" dedi. - ANKARA