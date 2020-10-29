Mamak Belediye Başkanı Köse'den "geçmiş olsun" ziyareti - Son Dakika

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, ilçede doğal gaz patlamasının meydana geldiği evin sakinlerine "geçmiş olsun" ziyaretinde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kutlu Mahallesi'ndeki 6 katlı apartmanın girişinde ikamet eden Cihan Kuru'nun evinde dün şiddetli doğal gaz patlaması meydana geldi.

Patlamanın ardından belediyeye bağlı evde sağlık hizmetleri, olay yerine intikal ederek, yaralanan vatandaşları ayakta tedavi etti.

Daha sonra Belediye Başkanı Murat Köse, Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı ile patlamanın meydana geldiği binadaki vatandaşları ziyaret etti.

Hasar gören binada incelemelerde bulunan Köse, doğal gaz patlamasının yaşandığı dairenin sakinlerine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Olayda biri ağır olmak üzere 3 vatandaşın yaralandığını belirten Köse, "İnşallah olayda yaralanan tüm vatandaşlarımız sağlığına en yakın zamanda kavuşur. Kendilerine ve ailelerine geçmiş olsun dileklerinde bulunuyor, böyle bir olayı tekrar yaşamamamızı temenni ediyorum. Belediye olarak, bu üzücü olayda üzerimize düşen görevi yerine getiriyoruz. Yaralılarımıza acil şifalar dilerim." değerlendirmesinde bulundu.