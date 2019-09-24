Mamak Belediye Başkanı Köse'den Mamaklılara ev ziyareti

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Eskibayındır Mahallesi'nde tek başına yaşayan Servet Bakır (93) adlı teyzeyi ziyaret etti. Çat kapı sürpriz ziyaret gerçekleştiren Köse, teyzenin halini hatrını sorarak, hayır duasını aldı.



Mamak'ın Eskibayındır Mahallesi'nde tek başına yaşayan Servet Bakır'ı (93) ziyaret eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Servet teyzenin halini hatrını sorarak hayır duasını aldı.



Yaşlı teyzeyle yakından ilgilenen Köse, "Yaşlıları asla bir yük olarak görmeyip aksine onların varlıklarından mutluluk duyan köklü bir medeniyetin mensuplarıyız. Yaşlılarımız dün ile bugün arasında köprü kuran bizim başımızın tacıdır. Büyüklerimizin hak ettikleri güzel ve sağlıklı ortamlarda yaşayabilmeleri için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Yaşlılarımızın hayatını kolaylaştırmak için atılan her adıma destek olmak, hayatı kolaylaştırmak için kimseye muhtaç olmadan yaşamalarını sağlamak öncelikli görevlerimiz arasındadır. Bizlerde sık sık büyüklerimizi ziyaret ederek onların tavsiye ve öğütlerini dinliyoruz. Dualarını almak çok değerli" dedi.



Köse'nin ilgi ve desteği karşısında duygulanan Servet teyze de ziyareti dolayısıyla Köse'ye teşekkür etti. - ANKARA