Son Dakika Haberleri: Mamak Belediye Başkanı Köse'den Mamaklılara ev ziyareti
Son Dakika Güncel Haber

Mamak Belediye Başkanı Köse'den Mamaklılara ev ziyareti

1 saat önce

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Eskibayındır Mahallesi'nde tek başına yaşayan Servet Bakır (93) adlı teyzeyi ziyaret etti.

Mamak Belediye Başkanı Köse'den Mamaklılara ev ziyareti, System.String[]

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Eskibayındır Mahallesi'nde tek başına yaşayan Servet Bakır (93) adlı teyzeyi ziyaret etti. Çat kapı sürpriz ziyaret gerçekleştiren Köse, teyzenin halini hatrını sorarak, hayır duasını aldı.


Mamak'ın Eskibayındır Mahallesi'nde tek başına yaşayan Servet Bakır'ı (93) ziyaret eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Servet teyzenin halini hatrını sorarak hayır duasını aldı.


Yaşlı teyzeyle yakından ilgilenen Köse, "Yaşlıları asla bir yük olarak görmeyip aksine onların varlıklarından mutluluk duyan köklü bir medeniyetin mensuplarıyız. Yaşlılarımız dün ile bugün arasında köprü kuran bizim başımızın tacıdır. Büyüklerimizin hak ettikleri güzel ve sağlıklı ortamlarda yaşayabilmeleri için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Yaşlılarımızın hayatını kolaylaştırmak için atılan her adıma destek olmak, hayatı kolaylaştırmak için kimseye muhtaç olmadan yaşamalarını sağlamak öncelikli görevlerimiz arasındadır. Bizlerde sık sık büyüklerimizi ziyaret ederek onların tavsiye ve öğütlerini dinliyoruz. Dualarını almak çok değerli" dedi.


Köse'nin ilgi ve desteği karşısında duygulanan Servet teyze de ziyareti dolayısıyla Köse'ye teşekkür etti. - ANKARA

Murat Köse, Mamak, Çat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 10:52 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: İstanbul Valiliğinden deprem açıklaması
Deprem kahini, günler önce "Tetikte olun" diyerek İstanbul'u uyarmıştı Ebru Polat ve Betül Demir'den korkutan İstanbul depremiyle ilgili paylaşım! İstanbul'daki deprem anı kamerada!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.9.2019 12:00:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mamak Belediye Başkanı Köse'den Mamaklılara ev ziyareti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]