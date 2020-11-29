Mamak Belediye Başkanı Köse'den maske denetimi - Son Dakika

Mamak Belediye Başkanı Köse'den maske denetimi

29.11.2020 16:49
Mamak Belediye Başkanı Köse'den maske denetimi, System.String[]

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Kurallara uyulması hepimiz için çok önemli. Hiçbir çalışanımızı ve ailesini zor durumda görmek istemiyoruz" dedi.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Kurallara uyulması hepimiz için çok önemli. Hiçbir çalışanımızı ve ailesini zor durumda görmek istemiyoruz" dedi.

Tüm dünyayı etkileyen korona virüs salgınından korunma yöntemi olarak akla ilk sırada maske kullanımı geliyor. Salgının önlenmesi için her alanda etkin bir şekilde mücadele eden Mamak Belediyesi, 64 mahallede maske kullanımı konusundaki hassasiyetini sürdürüyor. Gerek zabıta denetimleri, gerek ilaçlama çalışmaları, gerekse Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'nin maske denetimleriyle vatandaşlar ve esnafa hem maskenin önemi anlatılıyor hem de gerekli uyarılar yapılarak vatandaşlara maske dağıtımı gerçekleştiriliyor.

"Bizim gücümüz kurallara uymakta saklı"

Bu kapsamda Başkan Köse belediye hizmet binası girişinde hem vatandaşları karşıladı hem de personele gerekli tedbirlerin alınması konusunda uyarılarda bulundu. Hiçbir vatandaşın kendisi ve sevdiklerinin sağlığı ile ilgili sıkıntı yaşamamasını temenni eden Köse, "Aylardır gizli bir düşmana karşı mücadele veriyoruz. Bizim gücümüz kurallara uymakta saklı. Salgına karşı aldığımız tedbirlerimizi artırarak daha büyük titizlik ile devam ettirmeliyiz. Öyle bir durumdayız ki; koyacağımız mesafe, birbirimize duyduğumuz saygının da bir göstergesi. Personelimize yönelik denetimlerimizde çalışanlarımızın konu ile ilgili duyarlılıklarının ve hassasiyetlerinin arttığını gördük. Kurallara uyulması hepimiz için çok önemli. Hiçbir çalışanımızı ve ailesini zor durumda görmek istemiyoruz. Bu işin üstesinden hep birlikte geleceğiz. Maalesef günümüz şartlarında maske takmak artık bir zorunluluk haline geldi. Artık aksesuarlarımızın bir parçası. Nasıl küpemizi, kolyemizi, saatimizi takmayı unutmuyorsak, maskemizi de unutmayacağız. Tüm vatandaşlarımızdan kendilerini korumalarını, temizlik maske ve mesafe kuralına daha fazla uymalarını rica ediyorum" dedi. - ANKARA

Mamak Belediye Başkanı Köse'den maske denetimi
Mamak Belediye Başkanı Köse'den maske denetimi
Mamak Belediye Başkanı Köse'den maske denetimi
Mamak Belediye Başkanı Köse'den maske denetimi
Mamak Belediye Başkanı Köse'den maske denetimi
Mamak Belediye Başkanı Köse'den maske denetimi
Mamak Belediye Başkanı Köse'den maske denetimi

Mamak Belediyesi, Murat Köse, Zabıta, Mamak, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mamak Belediye Başkanı Köse'den maske denetimi - Son Dakika


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