Mamak Belediye Başkanı Köse, esnafa siperlik ve maske dağıttı - Son Dakika

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, ilçe pazarındaki pazarcılara, berber, kuaförler ve mağaza çalışanlarına bin adet siperlik dağıttı.

Koronavirüs önlemlerini her geçen gün artıran Mamak Belediyesi ve zabıta ekipleri, bayram öncesi esnafa destek olmayı sürdürdü.

Başkan Murat Köse, Şehitlik Pazarı'nda yaptığı açıklamada, bayram öncesinde pazarlarda bir taraftan denetim yaptıklarını, diğer taraftan da maske ihtiyacı olanlara maske dağıttıklarını söyledi.

Maske üretimi için iki atölye kurduklarını ve günde 12 bin maske dağıttıklarını belirten Köse, "Hedefimiz, günde 15 bin maske dağıtmak. Mamak'ta her cadde, her sokakta maske dağıttık. Esnafımıza destek olmaya, koronavirüsle mücadele etmeye devam edeceğiz. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün özel olarak pazarcılar için ürettiği siperlikleri de dağıtacağız." dedi.

Hükümetin ve Sağlık Bakanlığının aldığı tedbirlerle koronavirüsün yayılımının yavaşladığını kaydeden Köse, tedbirlere ve sosyal mesafeye uyulması noktasında önemli çalışmalar yaptıklarını aktardı.

Vatandaşların, Ramazan Bayramını kutlayan Köse, yaz günlerinin güzel ve sağlıklı geçmesi için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

Daha sonra Mamak Belediyesi zabıtaları ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi ekibi ile pazarcılara maske dağıtan Köse, esnafla sohbet etti.

Tıp Fakültesi Caddesi'ndeki dükkan ve mağazalara da girerek çalışanlara maske, siperlik veren Köse, esnafa maske kullanımına ve hijyene önem vermeleri konusunda uyarıda bulundu.