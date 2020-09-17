- Mamak Belediye Başkanı Köse: "Gençlerimiz çok, umudumuz çok, geleceğe güvenle bakıyoruz"

Mamak Belediyesi Spor Kulübü, iki milli tekvandocuyla Türkiye'yi temsil edecek

ANKARA - Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Mamak'ın sporun merkezi olacağı iddiasıyla yola çıktık. Gençlerimiz çok, umudumuz çok. Geleceğe güvenle bakıyoruz. Bugün de burada Spor Kulübü Tekvando takımımıza şampiyon sporcularımızı transfer ederek, hem şehrimize hem de ülkemize başarı hikayeleri yazdırmayı umut ediyoruz" dedi.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Hidayet Türkoğlu Spor Salonunda gerçekleştirilen imza töreniyle, 2 milli tekvandocu Rukiye Yıldırım ve Zeliha Ağrıs'ı Mamak Belediyesi Spor Kulübü'nün renklerine bağladı.

Avrupa ve Dünya Şampiyonu Olimpik Tekvando en iyiler sıralamasında 2. olan Rukiye Yıldırım'ı ve olimpik sıralamasında dördüncü olan Zeliha Ağrıs'ı kulübe kazandırdıklarından dolayı mutlu olduğunu belirten Mamak Belediyesi Başkanı Köse, "Mamak'ın sporun merkezi olacağı iddiasıyla yola çıktık. Çünkü Mamak'ta genç nüfusumuz çok. Gençlerimiz çok, umudumuz çok. Geleceğe güvenle bakıyoruz. Biz de çocuklarımıza inanıyoruz ki bedensel etkinliklerini arttırdığımız sürece, bedeni sağlıklı olan çocuklarımızın zihinlerinin de sağlıklı olacağına inanıyoruz. Onun için ilk günden beri spora olan desteğimiz sürüyor" ifadelerini kullandı.

Mamak'ta belediyecilik anlamında olumlu gelişmeler yaşandığına dikkat çeken Köse, "Hayata pozitif bakan gençlik hedefiyle Mamak Belediyesi Spor Kulübümüzü yapılandırarak, atletizm, tekvando, basketbol, masa tenisi, dart, sayokan, hentbol, futbol, halter, yüzme, boks ve voleybol olmak üzere 12 branşta gençlerimize hizmet vermekteyiz. Lisansı yetişmeyenlerle beraber 829 sporcumuz var. Bu sayıyı önümüzdeki dönem bin 400 seviyesine çıkarmayı planlıyoruz" dedi.

Mamak'ta bulunan Hidayet Türkoğlu Spor Salonunda gerçekleştirilen imza töreninde milli sporcuları tanıtan Köse, "Bugün de burada Spor Kulübü Tekvando takımımıza şampiyon sporcularımızı transfer ederek, hem şehrimize hem de ülkemize başarı hikayeleri yazdırmayı umut ediyoruz. Şampiyonlar Mamak'tan çıkar, şampiyonlar Mamak'ta yetişir diyoruz. Avrupa ve Dünya Şampiyonu Olimpik Sporcu ve Dünya Tekvando en iyiler sıralamasında ikinci sırada olan Milli Tekvandocu Rukiye Yıldırım, aynı zamanda kendisi Mamaklı Rukiye kızımızın. ve Olimpik sıralamasında dördüncü sırada yer alan Milli Tekvandocu Zeliha Ağrıs'ı yeni dönemde Mamak Belediyesi Spor Kulübü forması giyecek" açıklamalarında bulundu.

Tanıtım töreni ardından da açıklamalarına devam eden Başkan Köse, "Mamak Belediyesi Spor Kulübü bizden önce de önemli başarıları olan bir kulüp. Biz devraldıktan sonra da ekibimizi kuvvetlendirdik. Özellikle tekvandoda geçen yıl itibariyle şampiyonlarımız çıkmıştı. Bugün de Rukiye ve Zeliha ile beraber inşallah takımımızı güçlendirmiş olduk. Sporcularımız olimpiyatlara gidecekler. Dolayısıyla Türkiye'mizi temsil edecekler. Biz sporu tabana yaymak istiyoruz. Spor gençlerimizin hayatının bir parçası olsun istiyoruz. Özellikle kız çocuklarımızın tekvando yapması bizim için çok anlamlı. Rukiye ve Zeliha bizim şampiyonlarımız. Türkiye'mizi temsil edecekler. Onlardan büyükler var Türkiye'ye temsil eden, onların örnek aldığı. Zeliha'dan ve Rukiye'den sonra gelecekler olacaktır. Çocuklarımızı gençlerimizi onlar yetiştirecek. Bu açıdan bu bir gelenek. Sporun günlük hayatta daha çok olması için de elimizden geleni yapacağız" değerlendirmelerinde bulundu.

Mamak Belediyesi camiasına katıldığı için mutluluğunu dile getiren milli sporcu Rukiye Yıldırım, "İlk tekvandoya başladığım yer Mamak'tı. Yıllar içerisinde başka yerlere transfer oldum Şimdi 2021 Tokyo Olimpiyatlarında yarışacağım ve bu olimpiyatlara gitmeden tekrar Mamak Belediyesi'ne gelmek beni çok mutlu ediyor. İnşallah çok çalışacağız sizlere elimden geldiği kadar güzel madalyalar getireceğim. İnşallah bir olimpiyat şampiyonu olarak elimden gelen her şeyi yapacağım" dedi.

Mamak Belediyesi Spor Kulübü'nün bir parçası olduğundan mutluluk duyduğunu söyleyen Avrupa Şampiyonu Milli sporcu Zeliha Ağrıs, "Mamak Beledisi'ne katıldığım için çok mutluyum. Bu ailenin bir parçası olmak benim için gurur verici. İnşallah daha güzel başarılar elde edeceğiz" diye konuştu.