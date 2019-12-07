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Mamak Belediye Başkanı Köse: "İslam dünyasının umudu Türkiye'dir"

6 saat önce

AK Parti Genel Başkan Danışmanı ve Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan, Mamak Belediyesi'nin düzenlediği konferansta vatandaşlarla Musiki Muallim Mektebi'nde bir araya geldi.

Mamak Belediye Başkanı Köse:

AK Parti Genel Başkan Danışmanı ve Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan, Mamak Belediyesi'nin düzenlediği konferansta vatandaşlarla Musiki Muallim Mektebi'nde bir araya geldi. Akdoğan'ın konuşmacı olarak katıldığı konferansa Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Mehmet Ali Demir, AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı Ali Osman Özdemir ve çok sayıda davetli katıldı. Konferans sonrası katılımcılara, kaleme aldığı ve 4 dilde yayınlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğini konu alan "Tarihin akışını Değiştiren Lider" kitabını imzalayarak hediye etti. Konferansta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğini, İslam coğrafyası üzerindeki etkisini, Türkiye'nin artık oyun kurucu roller aldığını ve karizmatik liderin özelliklerini ele alan Yalçın Akdoğan, bugüne kadar Cumhurbaşkanının başarılarına ve yaşadıkları olayların ayrıntılarına da yer verdi.


İslam dünyasının umudu Türkiye'dir


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinin daha iyi anlaşılması adına konferansın önem arz ettiğini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Dünyanın süper güçleri artık yeni bir yıldızın doğduğunu ve bu yıldızın tüm dünyada müslümanlar için bir umut ışığı olduğunu gördü. Suriye'den Mısır'a, Bosna'dan Azerbaycan'a nerede bir mazlum varsa Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kendilerinin yanında olduğunu bilmekte ve kendilerini güvende hissetmektedir" dedi.


Dünyanın beşten büyük olduğunu gösterdi


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Muhtar bile olamaz" denilmişken, İstanbul'da anlamlı bir seçim galibiyeti ve başarılı yönetimin ardından okuduğu bir şiir dolayısıyla önü kesilmeye çalışıldığını kaydeden Başkan Köse, "Tüm zorluklara rağmen Cumhurbaşkanımız, halkın gücünün üstünde bir güç tanımayarak, dünyanın beşten büyük olduğunu net duruşuyla ortaya koymuştur. Cumhurbaşkanımızı en iyi bilenlerden, yakın çalışma arkadaşı Yalçın Akdoğan'a emeklerinden dolayı ve bugün bizlerle Cumhurbaşkanımızın bilinmeyen yönlerini aktarmasından dolayı teşekkür ediyorum" dedi. - ANKARA

Yalçın Akdoğan, Türkiye, Ankara, Mamak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 10:50 Kaynak: İHA
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