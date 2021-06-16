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Mamak Belediye Başkanı Köse, temeli çöken ve otoparkı hasar gören binada incelemelerde bulundu - Son Dakika

Mamak Belediye Başkanı Köse, temeli çöken ve otoparkı hasar gören binada incelemelerde bulundu

16.06.2021 14:51
Mamak Belediye Başkanı Köse, temeli çöken ve otoparkı hasar gören binada incelemelerde bulundu, System.String[]

Ankara'nın Mamak ilçesinde iddiaya göre inşaat çalışması nedeniyle temeli hasar gören ve otoparkında göçük oluşan 3 katlı apartmandaki 16 daire tahliye edildi.

Ankara'nın Mamak ilçesinde iddiaya göre inşaat çalışması nedeniyle temeli hasar gören ve otoparkında göçük oluşan 3 katlı apartmandaki 16 daire tahliye edildi.

Olay, Yeşilbayır Mahallesi 1806. Sokakta meydana geldi. Sokaktaki 3 katlı Rüştü Yıldız Apartmanı'nın sakinleri sesler üzerine binanın arkasında bulunan otoparkı kontrol etti. Otoparkta bir bölümün yıkıldığını ve oluşan çukurun yaklaşık 20 metre derinlikte olduğunu gören vatandaşlar ekiplere haber verdi. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve belediye ekibi sevk edildi. Otoparkı çöken ve temelinde hasar oluşan binada incelemelerde bulunmak üzere, olay yerine giden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Sabaha karşı 03.00'de telefon ihbarı üzerine ekipler geldi. Olayın nasıl olduğuna dair tespitler yapıldı. Ruhsatı 10 gün önce alınmış bir istinat duvarı çalışması var. Çalışmalar sırasında zemin hakkında incelemelerde bulunduk. Zemin aslında sert bir zemin, fakat otopark rampasında, dolgu malzemesinde ve bir plakada kayma meydana gelmiş. İnşaatı durdurduk. Gece, toplamda 7 kat, 16 daireli apartman tahliye edildi. Dolayısıyla apartman sakinlerini misafirhanemize aldık. Ekiplerimizle beraber burada bir çalışma yapıldı, şuanda da arkadaşlarımız detaylı çalışmalarını yapıyor, teknik rapor oluşturuluyor. Binada herhangi bir kayma veya çatlak yok. İstinat duvarının proje yenilemesi yapılıyor. Üstteki binanın istinat duvarına bağlayacak bir şekilde beton atılacak. Konu hakkında teyakkuz halindeyiz. Bu tür olaylardan sonra tedbirlerimizi almıştık. Bundan sonraki çalışmalarımızı ekipler, teknik olarak takip edecekler. İstinat duvarı tamamlandıktan sonra bina sakinleri evlerine taşınabilecekler" şeklinde konuştu.

"Temelin zarar aldığını gördüğümüzde ilk binadakilere sonra polis ekiplerine haber verdik"

Yaşanan olay hakkında konuşan bina sakini Fevzi Yıldız, "Gece yarısı güçlü bir sesle uyandık. Deprem olmadığını, kazı çalışmasının yapıldığını biliyorduk. Temelin zarar aldığını gördüğümüzde ilk binadakilere sonra polis ekiplerine haber verdik. Belediye ekipleri birçok mağduru misafirhanelere yönlendirdi. Birçoğumuz da akrabaların evine taşındık. Binaların altı çürük. Yetkililerden istediğimiz gerekli ölçümlerin yapılmasıdır" ifadelerine yer verdi.

"Kayanın aralardan su almasıyla boşluk oluşmuş ve kaya parçalanmış"

Olay anında binada olmadığını ve kendisinin de inşaat işi ile uğraştığını belirten bir diğer bina sakini Bilal Cemoğlu, "Gece burada değildim, ailem evdeydi. Saat gece yarısı 02.30- 03.00 sıralarında beni aradılar. Sakin bir şekilde apartmandan çıkmalarını söyledim. Sabah geldiğimde gördüğüm kadarıyla binada çok bir şey olmamış. İlk başta gürültü ve sarsıntıdan dolayı deprem zannetmişler. Sonradan binanın otopark kısmında göçme olduğu görülmüş. Yıllardır inşaatla uğraşıyorum. Kayanın aralardan su almasıyla boşluk oluşmuş ve kaya parçalanmış. Yetkililer güvenlik amaçlı tedbir aldılar. İstinat duvarı yapılacak" dedi.

"Otopark zemini dolgu malzemesi olduğu için yağmurla beraber yumuşayınca toprağın kaymasına sebep olmuş"

Yaşanan olay sonrası bölgeye gelen Mamak Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yetkilisi konu hakkında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Mevcut binanın otoparkında bir kayma meydana geliyor. Aşağı tarafta istinadın üzerine bir kayma oluyor. Olay sonrası İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Fen İşleri ekipleriyle birlikte bölgeye geldik. Binada herhangi bir risk teşkil edecek bir durum yok. Bina şu an kayanın üzerinde alttan destekli bir şekilde duruyor. Otopark zemini dolgu malzemesi olduğu için yağmurla beraber yumuşayınca toprağın kaymasına sebep olmuş. Binanı yan tarafında oluşan istinat duvarıyla ilgili çalışma başladı. İstinat projesi yenilemeye uğradı. Gün içerisinde perde betonlarıyla birlikte istinat duvarı yapılacak. Bina sakinlerini misafirhanemize yönlendirdik. Olayı takip ediyoruz" ifadelerini aktardı. - ANKARA

Mamak Belediye Başkanı Köse, temeli çöken ve otoparkı hasar gören binada incelemelerde bulundu
Mamak Belediye Başkanı Köse, temeli çöken ve otoparkı hasar gören binada incelemelerde bulundu
Mamak Belediye Başkanı Köse, temeli çöken ve otoparkı hasar gören binada incelemelerde bulundu
Mamak Belediye Başkanı Köse, temeli çöken ve otoparkı hasar gören binada incelemelerde bulundu
Mamak Belediye Başkanı Köse, temeli çöken ve otoparkı hasar gören binada incelemelerde bulundu
Mamak Belediye Başkanı Köse, temeli çöken ve otoparkı hasar gören binada incelemelerde bulundu

İtfaiye, İnşaat, Ankara, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Mamak Belediye Başkanı Köse, temeli çöken ve otoparkı hasar gören binada incelemelerde bulundu - Son Dakika


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