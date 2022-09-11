Mamak Belediye Başkanı Köse'den Ankara Büyükşehir Belediyesine tepki - Son Dakika
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Mamak Belediye Başkanı Köse'den Ankara Büyükşehir Belediyesine tepki

11.09.2022 13:18
Mamak Belediye Başkanı Köse'den Ankara Büyükşehir Belediyesine tepki

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Türközü Mahallesi 428. Cadde'de, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen altyapı çalışmalarının uzun sürmesi nedeniyle bölge halkının mağdur edildiğini belirterek, "Böylece bıraksınlar, 24 saat çalışarak ekiplerimizle beraber burayı en kısa...

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Türközü Mahallesi 428. Cadde'de, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen altyapı çalışmalarının uzun sürmesi nedeniyle bölge halkının mağdur edildiğini belirterek, "Böylece bıraksınlar, 24 saat çalışarak ekiplerimizle beraber burayı en kısa zamanda trafiğe açarız." dedi.

Köse, Türközü, Kazım Orbay ve Akdere mahallelerinin kesiştiği bölgede, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen alt yapı çalışmalarının olduğu alanda açıklama yaptı.

Bölgedeki çalışmaların aylardır sürdüğünü ve tamamlanamadığını söyleyen Köse, Büyükşehir Belediyesinin, yaptıkları çalışmalara levha koymaması nedeniyle, bölge halkının Mamak Belediyesini arayarak, "Niye bunu bu kadar uzattınız?", "Ne zaman bitireceksiniz?" şeklinde sorular yönelttiğini belirtti. Murat Köse, şöyle konuştu:

"Buna cevap vermek üzere astığımız tabelaları ve afişleri Büyükşehirin gelip kaldırdığını gördük. Dün akşam itibarıyla buraya geldik ve olaya biraz daha müdahil olalım istedik.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin gerçeğini görmek isteyenler, 428. Cadde'ye gelebilirler, bu caddeyi bir anlamda sergi yeri olarak düşünebiliriz. Mansur Yavaş'ın, CHP'li bir belediyenin halkını hangi duruma düşürdüğünü günlerdir, haftalardır ve aylardır burada nasıl bir beceriksizlik sergilediğini herkes görebilir."

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, bölgedeki altyapı çalışmaları sırasında internetin kesildiğini, elektrik arızalarının yaşandığını, çevre binaların alt katlarını su bastığını da aktardı. Köse, "Böylece bıraksınlar, zaten ayladır toz içerisinde, gerçekten çok ciddi bir mağduriyet yaşanmış. 24 saat çalışarak, ekiplerimizle beraber burayı en kısa zamanda trafiğe açarız." dedi.

Kazım Orbay Mahallesi Muhtarı Birol Apalak ile vatandaşlar da Ankara Büyükşehir Belediyesi, ASKİ ve Fen İşleri Müdürlüğü'ne tepki göstererek, bir an önce çalışmaların tamamlanmasını ve mağduriyetlerinin giderilmesini istedi.

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Kaynak: AA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kazım Orbay, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mamak Belediye Başkanı Köse'den Ankara Büyükşehir Belediyesine tepki - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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