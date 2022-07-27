Mamak Belediye Başkanı Köse: Çağrımız Ankapark'ın tamir edilip, açılmasıdır - Son Dakika
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Mamak Belediye Başkanı Köse: Çağrımız Ankapark'ın tamir edilip, açılmasıdır

27.07.2022 14:16
Mamak Belediye Başkanı Köse: Çağrımız Ankapark'ın tamir edilip, açılmasıdır

MAMAK Belediye Başkanı ve Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Murat Köse, "Bizim çağrımız Ankapark'ın eksiklerinin telafi edilerek, tamiratlarının yapılarak Ankaralıların hizmetine açılmasıdır.

MAMAK Belediye Başkanı ve Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Murat Köse, "Bizim çağrımız Ankapark'ın eksiklerinin telafi edilerek, tamiratlarının yapılarak Ankaralıların hizmetine açılmasıdır. ABB AK Parti Meclis grubu olarak üstümüze düşen her şeyi maddi-manevi yapmaya hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum" dedi.

Murat Köse, ABB'nin AK Partili meclis üyeleri ile birlikte Ankapark'ta incelemelerde bulundu. Basın mensuplarına açıklama yapan Köse, Ankapark'ı 2019 Mart ayında açıldığında yüz binlerce kişinin ziyaret ettiğini, Avrupa'nın en büyük, dünyanın ikinci tematik parkı olduğunu anımsattı. Başkan Köse, "Şimdi Ankapark, tam bir hayalet parka dönüştürülmeye çalışılmış. Ankapark'a yapılan yatırım, Ankaralı hemşehrilerimizin milyonları, milli servet aslında çürütülmüş ve heba edilmiş durumda. Burada tam bir ihmal ve iş bilmezlik ile birlikte oluşan bir kamu zararı var. Ankapark'taki oluşan bu kamu zararının bir an evvel tespit edilerek, sorumlularının adalet önünde hesap vermesi lazım. Avrupa'nın en büyük tema parkı olarak inşa edilen ve hizmete açılan yüzbinlerce insanımızın gelip ziyaret ettiği Ankapark'ın enkaz hale getirilmesinin sorumlusu kim? Ankapark'ın enkaz haline getirilmesinin sorumlusu Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş'tır. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinde bir önerge vererek komisyon marifeti ile Ankapark'taki oluşturulan kamu zararının tam olarak tespit edilmesini ve sorumluların cezalandırılması, oluşan kamu zararını ödenmesi ile ilgili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunacağımızı ifade etmek istiyorum" dedi.

'ANKAPARK'I ENKAZA ÇEVİRMİŞTİR'Başkan Köse, 2019 seçimlerinde Mansur Yavaş'ın Ankapark ile uğraştığını ifade ederek, "Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayımız Sayın Mehmet Özhaseki kazansaydı, 2019 seçimleriyle birlikte AK Parti olarak biz Büyükşehir'i yönetmeye devam ediyor olsaydık, Ankapark bu harabe hale gelir miydi? Biz Büyükşehir Belediyesi'nde yönetime devam ediyor olsaydık, Ankapark Avrupa'nın 1 numaralı tema parkı olarak saat gibi çalışır ve devamında da aslında hayvanat bahçesi ile beraber Ankara'nın değil sadece, tüm Türkiye'nin en önemli değeri haline gelirdi. Ankara Büyükşehir Belediyesi yönetimi, enkaz edebiyatı yaparak Ankapark'ı enkaza çevirmiştir. Sayın Yavaş, verdiği sözleri tutamadığı gibi maalesef milli servet olarak inşa edilen Ankapark gibi böylesine devasa bir projeyi maalesef siyasi hırsı uğruna devri sabık haline dönüştürerek en azından bir bölümünü harabeye çevirmiştir" dedi.'ÖZÜR DİLEMİSİNİ İSTİYORUZ'

Ankapark'ın, gençlere, çocuklara hizmet vermesinin önemli olduğunu belirten Başkan Köse, "Bizim buradan çağrımız en kısa zamanda, Ankapark'ın eksiklerinin telafi edilerek, tamiratlarının yapılarak Ankaralıların hizmetine açılmasıdır. ABB AK Parti Meclis grubu olarak üstümüze düşen her şeyi maddi-manevi yapmaya hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Sayın Yavaş'tan Ankaralı çocuklardan özür dilemesini istiyorum. Bu 4 yıla yakın süreçte Ankara halkını, gençlerimizi, çocuklarımızı buradan mahrum ettiği için özür dilemesini istiyorum. Biz bundan sonraki süreçte Ankapark'ın kaldığı yerden bu eksiklerin giderilerek, buradaki milli servetin bir an evvel ayağa kaldırılmasını öneriyoruz. Sayın Yavaş'a seslendik, 'burayı harabe bir parka dönüştürme. Eğer beceremiyorsan bize ver biz yapalım' dedik. Aslında meydan okuduk. Bunu 1,5 yıl önce söyledik. Sayın Yavaş'a, 'burayı isteyen bakanlık olur, başka türlü kuruluşlar da olabilir verir misiniz' şeklinde soru sorulmuştu. O zaman 'veririm' demişti. Eğer Mansur Yavaş beceremezse, burayı ayağı kaldırmak çok kolay bir iş, biz yaparız. Her türlü yaparız. Sadece biz değil, Yenimahalle Belediyesi de Altındağ Belediyesi de bunu yapar. Bir an evvel burayı Ankara'nın hizmetine açsın istiyoruz" dedi.


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Kaynak: DHA

Murat Köse, Ankapark, AK Parti, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mamak Belediye Başkanı Köse: Çağrımız Ankapark'ın tamir edilip, açılmasıdır - Son Dakika

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