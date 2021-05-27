Mamak Belediyesi: 89-84 - Son Dakika

Mamak Belediyesi: 89-84

27.05.2021 20:12
Mamak Belediyesi: 89-84, System.String[]

SALON: Mustafa DağıstanlıHAKEMLER: Mehmet Karabilecen (xx), Önder Yılmaz (xx), Orkun Yurttaş (xx)SAMSUNSPOR: Oğulcan Sanca (xxx) 23, Mert Ali Sert (xx) 17, Ahmet Fatih Cantitiz (xx) 17, Tımothy Luiz Soares (xx) 12, Berkay Sinirlioğlu (x) 8, Can Özcan (xx) 6, Önder Atun (x) 5, Uğur Can Aksoy (x)...

SALON: Mustafa Dağıstanlı

HAKEMLER: Mehmet Karabilecen (xx), Önder Yılmaz (xx), Orkun Yurttaş (xx)SAMSUNSPOR: Oğulcan Sanca (xxx) 23, Mert Ali Sert (xx) 17, Ahmet Fatih Cantitiz (xx) 17, Tımothy Luiz Soares (xx) 12, Berkay Sinirlioğlu (x) 8, Can Özcan (xx) 6, Önder Atun (x) 5, Uğur Can Aksoy (x) 1, Muhammet (x)MAMAK BELEDİYESİ: Mustafa Baki Görür (xxx) 26, Umar Atın (xx) 19, Diante Levan Watkins (xx) 16, Yesukan Onar (x) 8, Mertcan Solkol (x) 6, Özgür Şahin (x) 5, Bulut Altın (x) 2, Predrag Samardjiski (x) 21'İNCİ PERİYOT: 24-29İLK YARI: 41-463'ÜNCÜ PERİYOT: 66-67Türkiye Basketbol 1'inci Ligi'nde Samsun'da oynanan Play-Off yarı final ilk maçında Samsunspor, Mamak Belediyesi'ni 89-84'lük skorla yendi.Canik ilçesinde bulunan Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan Mamak Belediyesi, 1'inci çeyreği 29-24 önde tamamladı. 2'nci çeyrek sonunda mücadeleden vazgeçmeyen Mamak Belediyesi, etkili oyunuyla devreye 46-41 önde girdi. 3'üncü çeyrekte rakibi karşısında üstünlüğünü koruyan yeşil-beyazlılar, maçın son bölümüne ise bir sayı farkla 67-66 önde başladı. Son çeyrekte ise etkili oyunuyla öne geçen Samsunspor, karşılaşmayı 89-84 galip tamamladı.İKİNCİ MAÇ 29 MAYIS'TASerinin ikinci maçı da 29 Mayıs Cumartesi günü Samsun'da oynanacak.

- Samsun
Mamak Belediyesi: 89-84
Mamak Belediyesi: 89-84
Mamak Belediyesi: 89-84
Mamak Belediyesi: 89-84
Mamak Belediyesi: 89-84
Mamak Belediyesi: 89-84
Mamak Belediyesi: 89-84
Mamak Belediyesi: 89-84
Mamak Belediyesi: 89-84
Mamak Belediyesi: 89-84
Mamak Belediyesi: 89-84
Mamak Belediyesi: 89-84
Mamak Belediyesi: 89-84
Mamak Belediyesi: 89-84
Mamak Belediyesi: 89-84

Mamak Belediyesi, Önder Yılmaz, Ahmet Fatih, Samsunspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Mamak Belediyesi: 89-84 - Son Dakika Spor


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