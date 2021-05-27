Mamak Belediyesi: 89-84

TURYİD Başkanı Demirer: Restoranların 1 Haziran'dan itibaren açık alanlarda gece 12'ye kadar hizmet verebileceğine dair duyum aldık

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Son Dakika: Türkiye'de 27 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 183 kişi vefat etti, 8 bin 426 yeni vaka tespit edildi

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