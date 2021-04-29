Mamak Belediyesi adım adım Süper Lig'e

Erkekler Hentbol 1. Ligi 28. haftasında Başkent'te THF Spor Salonu'nda Bahçelievler Belediyesi Spor Kulübü ile karşılaşan Mamak Belediyesi GSK Hentbol, rakibini 47-30 mağlup etti.

Süper Lig için son iki maçı kalan yeşil-beyazlılar aldığı galibiyetle ligde ikinciliğini korumayı başardı. Başkent ekibinde Mikail Yıldırım 10 golle maça damga vuran isim oldu. Yeşil-beyazlılar 2 Mayıs'ta deplasmanda Giresunspor, 6 Mayıs'ta Ankara'da Van Erek Beş Yıldız Spor Kulübü ile karşılaşacak. Süper Lig'e çıkmak için önlerinde sadece 2 maç kaldığını ifade eden Mamak GSK Hentbol Takımı Antrenörü Cengiz Özenci, "Takımımızın bu maçlardan galibiyetle ayrılacağına eminim. Önümüzdeki sezon Mamak'ımızı bir üst ligde daha zor bir seviyede temsil edeceğiz. Sezon boyunca başta büyük çaba gösteren sporcularımızı ve teknik ekibimizi, bizlere desteklerini hiç esirgemeyen Mamak Belediye Başkanımız Murat Köse'ye çok teşekkür ediyorum" dedi. - ANKARA