Son Dakika Haberleri: Mamak Belediyesi Basketbol zirveye oynamaya devam ediyor
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Mamak Belediyesi Basketbol zirveye oynamaya devam ediyor

7 saat önce

Türkiye Basketbol Ligi'nin 4. haftasında 1881 Düzce Belediye'yi evinde konuk eden Mamak Belediyesi Basketbol Takımı, baştan sona önde götürdüğü karşılaşmadan 97-78 galibiyetle ayrıldı.

Mamak Belediyesi Basketbol zirveye oynamaya devam ediyor, System.String[]

Türkiye Basketbol Ligi'nin 4. haftasında 1881 Düzce Belediye'yi evinde konuk eden Mamak Belediyesi Basketbol Takımı, baştan sona önde götürdüğü karşılaşmadan 97-78 galibiyetle ayrıldı.


Yeşil-Beyazlılar oynadığı dört maçın üçünü kazanarak ligde de ikinci sıraya yerleşti. Mamak Belediyesi Hidayet Türkoğlu Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada Yeşil-Beyazlılardan Ogün Sevinç 10 sayı, 3 asist, Mustafa Baki Görür 16 sayı, 5 ribaund, 3 asist, Hamit Sezaver 12 sayı (2/3 üçlük), 4 ribaund, 5 asist, Rick Tarrant 25 sayı, 6 ribaund, 8 asist, Lotanna Nwogbo 21 sayı, 9 ribaund ile öne çıkan isimler oldu.


Baştan sona üstünlük kurdular


Maça 10-2'lik seriyle başlayan Mamak Belediyesi Basketbol Takımı, ilk periyodu 23-15 önde tamamladı. Ön sahayı çabuk geçip rakip savunma yerleşmeden skor üreten Başkent ekibi ikinci çeyrekte de oyunu tamamen domine etmeyi başardı. Farkı 23 sayıya çıkartan yeşil-beyazlılar soyunma odasına 50-27'lik skorla gitti. Üçüncü çeyrekte temposunu devam ettiren Yeşil-Beyazlılar son çeyreğe 77-57 önde girdi. Dördüncü çeyrekte rakibin direncini pota altındaki savunmasıyla iyice kıran Mamak Belediyesi Basketbol Takımı sahadan 97-78 galip ayrıldı. - ANKARA

Spor

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 10:19 Kaynak: İHA
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