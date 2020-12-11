Mamak Belediyesi, belediye personeline "Kendi Hayatınızın Lider Ol" semineri düzenledi - Son Dakika

Mamak Belediyesi, belediye personeline "Kendi Hayatınızın Lider Ol" semineri düzenledi

11.12.2020 11:08
Mamak Belediyesi, belediye personeline

Mamak Belediyesi, Türkiye Uğur Böceği Derneği ile birlikte personele "Kendi Hayatınızın Lideri Ol" semineri düzenledi.

Mamak Belediyesi, Türkiye Uğur Böceği Derneği ile birlikte personele "Kendi Hayatınızın Lideri Ol" semineri düzenledi.

Mamak Belediyesi Zübeyde Hanım Aile Merkezi'nde gerçekleşen seminere Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci Mamak Belediyesi Spor Kulübü ve Aile Merkezleri personeli katıldı. Hoşgörü, Girişimcilik, Yurt Sevgisi Güvenirlik ve Paylaşma adı altında 5 farklı konu başlığının işlendiği seminerde yaşanmış hikayeler de anlatıldı. Uğurböceği Derneği Gönüllü Eğitmeni Batuhan Kürkçü tarafından verilen seminerde, kendi hayatının lideri olmayı, hayatta karşılaşılan olayların belirlediğini kaydeden Kürkçü, katılımcılara iletişime açık olmanın gerekliliğinden aynı zamanda da fikirlere, kişilik gelişimine açık olmanın ve kendi hayatının lideri olmanın öneminden bahsetti.

"Her şey güzel hayalle başlıyor"

Personele katkı sağlayacak programlar düzenleyerek kişisel gelişime önemli ölçüde fayda sağlamayı amaçladıklarını kaydeden Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Düğmeci, "Bilgi bir ışık gibidir ve mutlaka sızacak bir yer bularak içeri girecektir. Bu ışıkla hayata daha farklı pencerelerden bakılmalıdır. Her şey güzel hayalle başlıyor. Hayal etmeyen toplum ya da kişi büyük başarılar elde edemez. Hayatta gerçekleştireceğimiz her şeyin öncelikle kendimiz için olduğunu unutmamalıyız. Bir iş yapıyorsak bunu zorunluluk olarak görmeyip, işimizi severek yaparak kendi hayatımızın lideri olmalıyız" dedi.

Düğmeci, bu tür kurum içi programların devam edeceğini de sözlerine ekledi. - ANKARA

Mamak Belediyesi, belediye personeline Kendi Hayatınızın Lider Ol semineri düzenledi
Mamak Belediyesi, belediye personeline Kendi Hayatınızın Lider Ol semineri düzenledi
Mamak Belediyesi, belediye personeline Kendi Hayatınızın Lider Ol semineri düzenledi
Mamak Belediyesi, belediye personeline Kendi Hayatınızın Lider Ol semineri düzenledi

Mamak Belediyesi, Zübeyde Hanım, Türkiye, Mamak, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mamak Belediyesi, belediye personeline 'Kendi Hayatınızın Lider Ol' semineri düzenledi - Son Dakika


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