Mamak Belediyesi evden çıkamayanların ihtiyaçlarına cevap veriyor - Son Dakika

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, belediye bünyesinde kurulan "Çözüm Merkezi" sayesinde koronavirüs salgını nedeniyle evlerinde kalan vatandaşların istek ve taleplerini çözüme kavuşturmak için çalıştıklarını bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen Köse, koronavirüs konusunda dünyada olduğu gibi Türkiye'nin de hassas bir dönemden geçtiğini belirtti.

"Bugüne kadar gerek 65 yaş üstüne gerekse ihtiyaç sahibi ailelerimize hijyen ve destek paketleri gönderdik. Bunun yanı sıra evlerinde kalıp istek ve taleplerini Çözüm Merkezimize ileten vatandaşlarımızın, sorunlarını en kısa sürede çözüme ulaştırdık ve ulaştırmaya devam ediyoruz." diyen Köse, şimdiye kadar 7 bin 191 çağrının cevaplandırıldığı bilgisini verdi.

Köse, koronavirüsün ortaya çıktığı günden bugüne, telefonda çözüme ulaştırılan talep ve isteklerde yüzde 75'lik bir başarı yakalandığını kaydetti.