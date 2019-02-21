Son Dakika Haberleri: Mamak Belediyesi Genç Basketbol Takımı, Ankara Üçüncülüğü İçin Son Maçına Çıkıyor

Mamak Belediyesi Genç Basketbol Takımı, Ankara Üçüncülüğü İçin Son Maçına Çıkıyor

13 dakika önce

Mamak Belediyesi Genç Basketbol Takımı, MEB Spor Salonu'nda karşılaştığı Ankara Mavi Birlik Basketbol Takımı'nı 33-100 gibi farklı bir skorla mağlup etti.

Mamak Belediyesi Genç Basketbol Takımı, Ankara Üçüncülüğü İçin Son Maçına Çıkıyor, System.String[]
Mamak Belediyesi Genç Basketbol Takımı, MEB Spor Salonu'nda karşılaştığı Ankara Mavi Birlik Basketbol Takımı'nı 33-100 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Yeşil-beyazlılar son maçı da kazanması durumunda Ankara U-18 Genç Erkekler Basketbol Ligi 1. Küme'yi üçüncü olarak tamamlayacak.

Mamak Belediyesi Genç Basketbol Takımı, Mavi Birlik Basketbol Takımı'nı farklı bir skorla mağlup etti. Ankara U-18 Genç Erkekler Basketbol Ligi 1. Küme'de mücadele eden yeşil-beyazlılar, ligde oynayacağı son maçını da kazanması durumunda Ankara üçüncüsü olacak. Yeşil-beyazlılar üçüncülük elde etmesi durumunda bölgesel lige de gitmeye hak kazanacak.

Mamak'ın gençlerinin sportif kabiliyetinin yüksek olduğunu ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, "Bunu da her yıl elde ettikleri başarılarla ispatlıyorlar. Dereceye girmemiz için önümüzde sadece bir maç kaldı. İnanıyorum ki gençlerimiz bu maçı da kazanıp bölgesel ligde ilçemizi en iyi şekilde temsil edecekler. Kendilerini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 10:28 Kaynak: İHA

basketbol, Genç, Mamak, Ankara, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


TCDD Genel Müdürü ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Görevden Alındı Ankara'daki Sakarya Kışlası'nda Mühimmat Patladı! Yaralılar Var

CHP'nin Ankara Adayı Mansur Yavaş, Cemevi ve HDP İddialarına Yanıt Verdi: İşçileri Korkutmak İçin Yapıyorlar Euroleague'de Türk Derbisi: Fenerbahçe Beko - Darüşşafaka
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.2.2019 10:41:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mamak Belediyesi Genç Basketbol Takımı, Ankara Üçüncülüğü İçin Son Maçına Çıkıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]