Mamak Belediyesi hizmet filosuna 10 yeni araç - Son Dakika

Mamak Belediyesi, vatandaşa daha etkin ve hızlı bir şekilde hizmet vermek amacıyla 2020 yılında araç filosuna 10 yeni araç dahil etti. 1 adet ekskavatör, 2 adet kamyonet, 3 adet minibüs, 1 adet mobil anaokulu aracı, 1 adet su tankeri ve 2 adet çöp taksiyi bünyesine katan belediye, 306 araçlık araç filosunu 316'ya çıkarmış oldu.

Hizmeti önceleyen bir belediyecilik anlayışıyla hareket ettiklerini kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Göreve gelirken öncelikli hedefimiz; belediyemizin bütün kaynaklarını doğru kullanmaktı. Bu hedefimize ulaşmak adına başarılı olduğumuzu da rahatlıkla söyleyebilirim. Güzel Mamak'ın bugünü kadar yarınını da inşa ve ihya etmenin sorumluluğunu omuzlarımızda taşıyoruz. Hizmeti önceleyen vizyoner belediyecilik anlayışı ve sorumluluğuyla hareket ediyoruz. Dünya genelinde yaşanan salgın sürecine rağmen belediye hizmetlerimizi azami ölçüde aksatmadan sürdürüyoruz. Bir yandan ilçemize sosyal tesisleri havuzlar, mahalle konakları, kütüphaneler, millet kıraathaneleri gibi önemli projeler kazandırırken, diğer taraftan da asfalt çalışmalarımıza, yeni park yapımlarına, sıfır atık ve daha birçok alanda Mamak için çalışıyoruz" dedi.

Yerli üretime destek

Son yıllardaki yerli ve milli üretim hamlesine 2023 vizyonu doğrultusunda Mamak Belediyesi olarak katkı sağlamak için yerli ve milli üreticilerle çalışmaya gayret ettiklerini sözlerine ekleyen Köse, "Hizmet araçlarımızla filomuzu güçlendiriyoruz. Tabii belediyemizin hizmet aracı parkına bir yandan yeni araçlar dahil ederken, diğer yandan da belediyemiz araçlarının tamiri, bakımı ve onarımını da tesislerimizdeki makine ikmal sahamızda ve teknik personellerimiz eliyle yapıyoruz. Filomuza dahil ettiğimiz araçlarla filomuzu daha da güçlendirmiş ve Mamak'ımızın dört bir yanına daha konforlu, etkin ve hızlı hizmet götürme gayretimizi pekiştirmiş oluyoruz. İlçemizin dört bir yanında yürüttüğümüz hizmetlerimizin artarak, daha da genişleyerek devam etmesine katkı sunacak olan ve bugün hizmete aldığımız yeni araçlarımızın belediyemize, ilçemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - ANKARA