Mamak Belediyesi ilk ders gününde öğrencilere Ankara simidi dağıttı - Son Dakika

Mamak Belediyesi, Kovid-19 salgını nedeniyle uzaktan yürütülen yeni eğitim öğretim döneminde yüz yüze eğitime başlayan anasınıfı ve ilkokul 1. sınıf öğrencilerine ilk ders gününde Ankara simidi dağıttı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alınan önlemler çerçevesinde eğitime başlanan Hamdi Bulgurlu İlkokulu ve Anaokulu'nda ilk ders zili Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci ve Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özel tarafından çalındı.

Çalan zille, eğitim görecek 18 ilkokul ve 2 anaokulu öğrencisi teker teker içeriye alınırken önceden Mamak Belediyesince hazırlanan Ankara simitleri de öğrencilerin sıralarında hazır edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaymakam Sırmalı, çocukların hijyenik bir ortamda eğitim alacaklarını belirterek, tüm çabalarının çocukların sağlıkla ve başarıyla eğitim-öğretim yılını geçirmeleri olduğunu belirtti.