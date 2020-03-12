Mamak Belediyesi, İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümünde İdlib şehitlerini de andı - Son Dakika

Mamak Belediyesi, İstiklal Marşı'nın kabulünün 99'uncu yıl dönümünde İdlib'de şehit olan Mehmetçikleri de andı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bilboardlarda İstiklal Marşı'nın bazı dizeleriyle İdlib'de şehit düşen Uzman Çavuş Selman Cankara, Uzman Onbaşı Ahmet Saygılı, Uzman Çavuş Nihat Kara, Uzman Onbaşı Ali Taşöz ve Uzman Çavuş İbrahim Tüzel'in fotoğrafları da yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nda milletin neyin uğrunda savaştığını ve hangi duygularla vatanı koruduğunu açık şekilde ortaya koyduğunu bildirdi.

İstiklal Marşı'nın İstiklal harbinde orduya ve millete büyük manevi destek verdiğini aktaran Köse, şunları kaydetti:

"İstiklal marşımız tarihimizi, milli karakterimizi, milli mücadelenin heyecanını ve duygularını içinde taşıyan ve bu tarihi şahlanışın onur ve gurur mücadelesinin parlak bir anıtı olmuştur. 99 yıl sonra halen her satırı iliklerimize işleyen İstiklal Marşı'mızı milletimize armağan eden istiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u ve kahraman şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Her fırsatta bütün kalbimizle okuduğumuz İstiklal Marşı'mızın kabulünün yıldönümü kutlu olsun."