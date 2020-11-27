Mamak Belediyesi kreşi açılış için gün sayıyor - Son Dakika

Mamak Belediyesinin eğitimde fırsat eşitliği yaratmak ve yaşam boyu eğitimin önünü açmak için projelendirdiği ve öncelikli hizmet grubu olarak belirlenen çocukların gelişimine katkı sağlamak amacıyla Peyami Safa Mahallesi'nde hayata geçirdiği kreşin yakın zamanda hizmete alınacağı bildirildi.

Mamak Belediyesi, çocukların geleceğine yatırım yapmayı sürdürüyor. Bu kapsamda, Peyami Safa Mahallesi'nde yapımı tamamlanan kreş inşaatında son rötuşların yapıldığı belirtildi. 1311 metrekarelik Bilge Parkı'nın içinde 400 metrekarelik alanda boş duran bir tesisin dönüştürüldüğü kreş, çocukların nitelikli eğitim alabileceği ve kaliteli zaman geçireceği bir merkez olacak. 4-6 yaş grubu çocukların kişisel gelişim ve eğitimlerine okul öncesi destek vermek amacı ile tasarlanan kreşte 4 adet atölye, 5 adet sınıf, mutfak, yemekhane, çocuklar için tasarlanmış lavabolar ve idari ofis yer alıyor.

Belediye Başkanı Murat Köse, okul öncesi eğitimin çocuklar için hayati öneme sahip olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Burası yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımızın tam donanımlı bireyler olarak yetişmesinin ilk adımı olacak. Öncelikli hizmet gruplarımız arasında yer alan çocuklarımız kreşimizle geleceğe emin adımlarla hazırlanacaklar. Kreşimizde aile sıcaklığı oluşturarak anne baba şefkatini aratmayacağız. Okul öncesi eğitim verecek olan kreşimiz, bölgede oturan çalışan annelerimizin hayatını da kolaylaştıracak. Kreşimizi miniklerimiz ve aileleriyle buluşturmak için sabırsızlanıyoruz."