Mamak Belediyesi kuş yuvası isteyen çocuğun dileğini yerine getirdi - Son Dakika

Mamak Belediyesi kuş yuvası isteyen çocuğun dileğini yerine getirdi

19.01.2021 13:41
Mamak Belediyesi kuş yuvası isteyen çocuğun dileğini yerine getirdi, System.String[]

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, evinin penceresine ve bahçelerindeki ağaca kuş yuvası isteyen Burak Kayra Arslan'ın talebini yerine getirdi.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, evinin penceresine ve bahçelerindeki ağaca kuş yuvası isteyen Burak Kayra Arslan'ın talebini yerine getirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başak Mahallesi'nde oturan Arslan, evinin penceresine ve bahçelerindeki ağaca yerleştirmek için belediyeden kuş yuvası talebinde bulundu.

Belediye Başkanı Murat Köse'nin talimatı üzerine Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü atölyesinde estetik ve kullanışlı kuş yuvası yapılarak minik Burak'a teslim edildi. Yuvayı teslim alan ve evinin penceresine koyan minik Burak, kuşlar için hazırladığı yemi kuş yuvasına bıraktı.

Hazırlanan diğer yuva Burak'ın evinin bahçesindeki ağaca belediye ekipleri tarafından yerleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Köse, ilçedeki tüm çocuklar için hizmet üretmeye devam ettiklerini belirterek, "Dünyayı çocukların bu merhameti ayakta tutuyor. Çiçeklerimiz ve meleklerimiz olan çocuklarımızın sevgisiyle dünya daha güzel bir yer haline geliyor. Burak yavrumuz, kuşları çok sevdiğini elleriyle beslemek istediğini bize ileterek, kuş yuvası talebinde bulundu. Biz de yavrumuza verdiğimiz sözü yerine getirmiş olduk." ifadelerini kullandı.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Estetik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mamak Belediyesi kuş yuvası isteyen çocuğun dileğini yerine getirdi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Çin aşısının üreticisi Sinovac'tan açıklama: İkinci doz 3 hafta sonra yapılırsa etkinlik oranı yüzde 70'e kadar ulaşıyor Ünlü model Stephanie Seymour'un 24 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti Sedat Peker, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nden sınır dışı edildi Oktay Kaynarca, İbo Show'a katılanları eleştiren Güvenç Dağüstün'e öfke kustu Milan Yusuf Yazıcı'nın peşine düştü! Sezon sonu resmi teklif yapacaklar Polisin kurtardığı Kiraz böyle kandırılmış: Önce fuhuştan para kazan, sonra evleniriz Pirzola yediği görüntüyle büyük tepki çeken Nusret özüne geri döndü AK Parti MKYK'da 6-8 Ekim olaylarıyla ilgili teklif Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı
Fenerbahçe'de yeni sözleşmeyi kabul etmeyen Ömer Faruk Beyaz kadro dışı bırakıldı Fenerbahçe'de yeni sözleşmeyi kabul etmeyen Ömer Faruk Beyaz kadro dışı bırakıldı         
13:48
Son dakika! Selçuk Özdağ'a yönelik saldırının görüntüleri ortaya çıktı Son dakika! Selçuk Özdağ'a yönelik saldırının görüntüleri ortaya çıktı         
12:57
Son Dakika! Sağlık çalışanlarına getirilen, izin ve emeklilik gibi işlemlerdeki kısıtlamalar kaldırıldı Son Dakika! Sağlık çalışanlarına getirilen, izin ve emeklilik gibi işlemlerdeki kısıtlamalar kaldırıldı         
12:29
Cemre Kemer'in çocuğunun cinsiyeti belli oldu Cemre Kemer'in çocuğunun cinsiyeti belli oldu         
11:47
Altyapı çalışması yapan ekipler, Roma dönemine ait tarihi kalıntı buldu Altyapı çalışması yapan ekipler, Roma dönemine ait tarihi kalıntı buldu         
11:22
Akıllı telefon üreticisi Tecno, Türkiye'de fabrika kurup üretime başlayacak Akıllı telefon üreticisi Tecno, Türkiye'de fabrika kurup üretime başlayacak         
10:39
Bolu eksi 32 dereceyle bu gece Türkiye'nin en soğuk ili oldu Bolu eksi 32 dereceyle bu gece Türkiye'nin en soğuk ili oldu         
10:11
Kamyon kaldırımda uyuyan işçileri ezdi: 13 ölü Kamyon kaldırımda uyuyan işçileri ezdi: 13 ölü         
09:45
DSÖ Temsilcisi Sucaklı: Koronavirüs aşısıyla ilişkilendirilmiş herhangi bir ölüm bildirilmedi DSÖ Temsilcisi Sucaklı: Koronavirüs aşısıyla ilişkilendirilmiş herhangi bir ölüm bildirilmedi         
09:18
10 yaşındaki kızının ilk kez regl olduğunu duyuran Ceyda Düvenci'ye tepki yağdı 10 yaşındaki kızının ilk kez regl olduğunu duyuran Ceyda Düvenci'ye tepki yağdı         
09:15
NASA, Türkiye'deki kuraklıkla ilgili harita yayınladı: Sadece barajlar değil yer altı suları da kritik seviyede NASA, Türkiye'deki kuraklıkla ilgili harita yayınladı: Sadece barajlar değil yer altı suları da kritik seviyede         
09:10
Başarılı oyuncu Melih Çardak, Arka Sokaklar dizisine dahil oldu Başarılı oyuncu Melih Çardak, Arka Sokaklar dizisine dahil oldu         
08:42
Alanya'da avokado çekirdeği alışveriş aracı oldu! Adet başı 1 lira sayılıyor Alanya'da avokado çekirdeği alışveriş aracı oldu! Adet başı 1 lira sayılıyor         
08:13
Fener'de Mesut Özil sevinci yaşanırken yıldız futbolcu sessiz sedasız Türkiye'den ayrıldı Fener'de Mesut Özil sevinci yaşanırken yıldız futbolcu sessiz sedasız Türkiye'den ayrıldı         
08:04
İzmir dönüşü korkunç kaza! Arabası takla atan Tolgahan Sayışman ölümden döndü İzmir dönüşü korkunç kaza! Arabası takla atan Tolgahan Sayışman ölümden döndü         
07:37
Çukur dizisinde Yamaç'a hayatının dayağını atan maskeli dövüşçünün kimliği ifşa oldu Çukur dizisinde Yamaç'a hayatının dayağını atan maskeli dövüşçünün kimliği ifşa oldu         
20:07
Oyuncu Zehra Yılmaz, kar pozuyla takipçilerini mest etti Oyuncu Zehra Yılmaz, kar pozuyla takipçilerini mest etti         
19:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2021 13:55:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Mamak Belediyesi kuş yuvası isteyen çocuğun dileğini yerine getirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei