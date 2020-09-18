Mamak Belediyesi, milli tekvandocuları renklerine bağladı

Mamak Belediyesi Spor Kulübü, Tokyo Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil edecek olan Avrupa Şampiyonu ve Dünya 3.'sü Rukiye Yıldırım ile 2017'de Dünya Şampiyonu olan Zeliha Ağrıs'ı kadrosuna kattı.

Mamak Belediyesi Hidayet Türkoğlu Spor Salonu'nda düzenlenen imza törenine milli sporcuların yanı sıra Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Mamak Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Ercan Kınacı ve Tekvando Milli Takımlar Teknik Direktörü Ali Şahin katıldı. Gerçekleştirilen imza töreninde milli sporcuları tanıtan Köse, Avrupa ve Dünya Şampiyonu Olimpik Tekvando en iyiler sıralamasında 2. olan Rukiye Yıldırım'ı ve olimpik sıralamasında dördüncü olan Zeliha Ağrıs'ı kulübe kazandırdıklarından dolayı mutlu olduğunu belirterek, "Mamak'ın sporun merkezi olacağı iddiasıyla yola çıktık. Çünkü Mamak'ta genç nüfusumuz çok. Gençlerimiz çok, umudumuz çok. Geleceğe güvenle bakıyoruz. Biz de çocuklarımıza inanıyoruz ki bedensel etkinliklerini arttırdığımız sürece, bedeni sağlıklı olan çocuklarımızın zihinlerinin de sağlıklı olacağına inanıyoruz. Onun için ilk günden beri spora olan desteğimiz sürüyor" dedi.

"Şampiyonlar Mamak'tan çıkar"

12 spor branşında gençlere hizmet verdiklerini dile getiren Köse, "Hayata pozitif bakan gençlik hedefiyle atletizm, tekvando, basketbol, masa tenisi, dart, sayokan, hentbol, futbol, halter, yüzme, boks ve voleybol olmak üzere 12 branşta gençlerimize hizmet vermekteyiz. Lisansı yetişmeyenlerle beraber 829 sporcumuz var. Bu sayıyı önümüzdeki dönem bin 400 seviyesine çıkarmayı planlıyoruz. Bugün de şampiyon sporcularımızı transfer ederek, hem şehrimize hem de ülkemize başarı hikayeleri yazdırmayı umut ediyoruz. Şampiyonlar Mamak'tan çıkar, şampiyonlar Mamak'ta yetişir diyoruz" ifadelerini kullandı.

Mamak'ın sporun merkezi olacağı iddiasıyla yola çıktıklarını belirten Köse, "Mamak Belediyesi Spor Kulübü bizden önce de önemli başarıları olan bir kulüp. Biz devraldıktan sonra da ekibimizi kuvvetlendirdik. Özellikle tekvandoda geçen yıl itibariyle şampiyonlarımız çıkmıştı. Bugün de Rukiye ve Zeliha ile beraber inşallah takımımızı güçlendirmiş olduk. Sporcularımız olimpiyatlara gidecekler. Dolayısıyla Türkiye'mizi temsil edecekler. Biz sporu tabana yaymak istiyoruz. Spor gençlerimizin hayatının bir parçası olsun istiyoruz. Özellikle kız çocuklarımızın tekvando yapması bizim için çok anlamlı. Rukiye ve Zeliha bizim şampiyonlarımız. Türkiye'mizi temsil edecekler. Onlardan büyükler var Türkiye'ye temsil eden, onların örnek aldığı. Zeliha'dan ve Rukiye'den sonra gelecekler olacaktır. Çocuklarımızı gençlerimizi onlar yetiştirecek. Bu açıdan bu bir gelenek. Sporun günlük hayatta daha çok olması için de elimizden geleni yapacağız" değerlendirmelerinde bulundu.

"Elimden geldiği kadar güzel madalyalar getireceğim"

Mamak Belediyesi camiasına katıldığı için mutluluğunu dile getiren milli sporcu Rukiye Yıldırım, "İlk tekvandoya başladığım yer Mamak'tı. Yıllar içerisinde başka yerlere transfer oldum. Şimdi 2021 Tokyo Olimpiyatlarında yarışacağım ve bu olimpiyatlara gitmeden tekrar Mamak Belediyesi'ne gelmek beni çok mutlu ediyor. İnşallah çok çalışacağız sizlere elimden geldiği kadar güzel madalyalar getireceğim. İnşallah bir olimpiyat şampiyonu olarak elimden gelen her şeyi yapacağım" dedi.

Mamak Belediyesi Spor Kulübü'nün bir parçası olduğundan mutluluk duyduğunu söyleyen Avrupa Şampiyonu milli sporcu Zeliha Ağrıs ise "Mamak Belediyesi'ne katıldığım için çok mutluyum. Bu ailenin bir parçası olmak benim için gurur verici. İnşallah daha güzel başarılar elde edeceğiz" diye konuştu. - ANKARA