Mamak Belediyesi'nden evlere sıcak yemek servisi - Son Dakika

Sosyal belediyecilik hizmetleriyle adından sıkça söz ettiren Mamak Belediyesi, evlerinde yemek hazırlama imkanı olmayan yaşlı, kimsesiz ve engelli vatandaşların evlerine sıcak yemek servisi yapıyor.

Mamak Belediyesi bu kapsamda, 3 engelli bireye sahip Yalçınkaya ailesine 15 yıldır yemek ve sağlık hizmeti desteği veriyor. İki kardeş yakın zamanda hayata veda ederken, şimdi tek kalan 47 yaşındaki Songül Yalçınkaya ve yanındaki yeğeni için bu hizmet aralıksız sürdürülüyor. Belediyenin sosyal belediyecilik yönünü ön plana çıkararak vatandaşlara hizmet ettiklerini kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "İlçemizin yaklaşık 700 bin nüfusu var. Ama yaşlı ve dar gelirli vatandaşlarımız da var. Biz bu nedenle dar gelirli, yaşlı veya kimsesiz vatandaşımızın evlerine sıcak yemek ulaştırıyoruz. Son yaşanan salgın nedeniyle bu görevimiz hayati bir önem taşımaya başladı. Vatandaşlarımızın da etraflarındaki yaşlı ve kimsesiz büyüklerimize destek olmalarını bekliyoruz. Bir yardımda bulunma imkanları yoksa bile bizlere bildirmelerini rica ediyoruz. Bunu Allah rızası için sosyal devlet anlayışı içinde sosyal belediyeciliğin vermiş olduğu görev gereği de hiç yorulmadan kapı komşularımıza bu görevimizi yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bizi büyük bir yükten kurtarıyorlar"

Mamak Bahçeleriçi Mahallesi'nde yaşayan Songül Yalçınkaya (47) ve 2 erkek kardeşi, çocuk felci nedeniyle küçük yaştan itibaren engelli olarak yaşamlarını sürdürmek zorunda kaldı. Anne ve babaları da küçükken vefat eden üç kardeşe uzun yıllar babaanneleri baktı. 2 erkek kardeşten birisi 2 yıl önce, diğeri ise 3 ay önce vefat etti. Tek kalan Songül Yalçınkaya'ya şimdilerde yanına yerleşen yeğeni Hatice Aydoğan bakıyor. Mamak Belediyesi ise zorlu bir hayat öyküsüne sahip olan aileye 15 yıldır aralıksız yemek ve sağlık hizmeti desteği veriyor. Mamak Belediyesi'nin desteği sayesinde büyük bir yükten kurtulduklarını belirten Aydoğan, "Babamlar 7 kardeşler. 2 amcam ve halam çocukken geçirdikleri çocuk felci nedeniyle engelli olmuşlar. O zaman hastaneye götüren olmamış bu durumda kalmışlar. Bir amcam 2 yıl önce diğer amcam üç ay önce vefat etti. Anne ve babaları da vefat ettiği için uzun yıllar babaanneleri baktı o da vefat etti. Diğer 4 kardeşi başka şehirlerde yaşıyor. 4 sene ablam baktı evlenince gitmek zorunda kaldı. Şimdi 5 yıldır ben bakıyorum. Mamak Belediyesi'nden de düzenli yemek geliyor, Allah razı olsun bizi yemeksiz bırakmıyorlar. Belediyeden yemeğin yanı sıra evde sağlık hizmeti de alıyoruz. Ekipler geliyor hasta olduğu zaman muayene ediyorlar. Bez ve diğer ihtiyaçları için rapor çıkarılması konusunda yardımcı oldular. Düzenli kontrol de ediyorlar. Her aradığımızda geliyorlar 15 yıldır aralıksız yemek veriliyor, bizi büyük bir yükten kurtarıyorlar" diye konuştu. - ANKARA